0-4. Contundente victoria del Barça ante el Sevilla para sumar su segundo triunfo liguero

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Sevilla, 5 sep (EFE).– El Barcelona logró este sábado una victoria aplastante en el Estadio Jesús Navas al imponerse por 0-4 al Sevilla y sumar así su segundo triunfo consecutivo en la Liga F con un ejercicio de efectividad absoluta que dejó el choque resuelto antes del descanso.

El conjunto de Pere Romeu saltó al césped buscando abrir la lata frente a un cuadro hispalense que planteó precauciones, pero no renunció a salir al contragolpe.

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Laura Pérez dio el primer aviso local con un disparo centrado que atrapó Cata Coll sin aparentes problemas, y poco después Andrea rozó la sorpresa tras una larga combinación que culminó con una vaselina ligeramente alta.

Sin embargo, la calidad individual de Graham dinamitó el plan sevillista en el costado derecho, desbordando con facilidad a Raquel para regalar el primer tanto a Esmee Brugts al segundo palo en el (min. 9).

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Sydney mandó un trallazo al poste tras el desvío de Sullastres, preámbulo de unos minutos finales de la primera mitad demoledores donde el Barça dejó el choque visto para sentencia con dos chispazos seguidos.

Primero Claudia Pina mandó a la red una nueva asistencia de Graham en el (min. 45+2) y, justo tres minutos después, la propia extremo noruega botó un saque de esquina que peinó Pajor para que la capitana Marta Torrejón rematara en plancha y pusiera el cero a tres.

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La segunda parte arrancó con un Sevilla obligado a adelantar líneas que pagó caro la concesión de espacios en su propia parcela.

Kerolin, casi inadvertida en el acto inicial, despertó tras el paso por vestuarios y propició un alud de ocasiones que culminaron en el (min. 55) con una recuperación de la brasileña que aprovechó Vicky López para enviar el balón directo a la escuadra derecha de Esther Sullastres.

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El conjunto local trató de maquillar el resultado e incluso celebró un gol de Laura López anulado de inmediato por posición irreglamentaria, mientras el carrusel de cambios en ambos banquillos adormeció el ritmo de un duelo que dio tiempo al debut de la joven Martina González y a la reaparición de Patri Guijarro hasta consumar el triunfo incontestable de las azulgranas.

- Ficha técnica:

0 – Sevilla: Sullastres; Alba López, Alice Marques, Iris Arnaiz, Esther (Barrios, min. 74); Alicia Redondo (Claudia, min. 60), Gemma Gili (Isa Álvarez, min. 60), Rosa Márquez; Laura Pérez (Cortés, min. 79), Raquel y Andrea Álvarez (Castelló, min. 60).

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4 – Barcelona: Cata Coll; Martina Fernández, Irene Paredes (Martina González, min. 79), Marta Torrejón, Esmee Brugts (Kika Nazareth, min. 61); Vicky López (Arufe Calo, min. 61), Sydney, Claudia Pina (Patri Guijarro, min. 60); Caroline Graham (Elena Vizuete, min. 78), Ewa Pajor y Kerolin.

Goles: 0-1, min 9: Brugts. 0-2, min 45+2: Claudia Pina. 0-3, min 45+5: Marta Torrejón. 0-4, min 55: Vicky López.

Árbitro: Melissa López Osorio (Comité extremeño). Partido sin amonestaciones.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de LaLiga F celebrado en el estadio Jesús Navas ante 1.000 espectadores. EFE

lhg/sab