0-0. La falta de pegada priva al Mallorca de ganar en Elda

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Elda (Alicante), 5 sep (EFE).- El Eldense y el Mallorca firmaron un empate sin goles en el Nuevo Pepico Amat en un partido en el que las mejores ocasiones fueron para un equipo bermellón que se fue con una sensación agridulce tras fallar un penalti al borde del descanso.

El Mallorca, que arrancó con una marcha más en el Nuevo Pepico Amat, tuvo la primera con un buen remate de Fuentes que neutralizó Ramón Vila con el pie de forma providencial. Luvumbo tuvo otra poco después, pero su disparo acabó en las manos del portero azulgrana.

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Fidel respondió poniendo el balón por encima de la escuadra en una buena transición del Eldense mientras Ramón Vila volvió a salvar a su equipo con una buena parada a disparo de Álex Salas antes de cumplirse la media hora de juego.

Con el equipo de Luis García apretando, el guardameta local volvió a lucirse con un cañonazo de Darder. Tras un peligroso lanzamiento de esquina de Fidel, que puso en aprietos a Arnau Tenas, el Mallorca tuvo su mejor opción para adelantarse en el minuto 45 con un penalti que Álex Sala envió al palo.

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Sin goles, el partido llegó al descanso. En la reanudación, el Mallorca siguió insistiendo con algunas llegadas al área rival peligrosas, pero sin la suficiente claridad para anotar. En ese escenario, Luis García movió el banquillo dando entrada a Pablo Torre y el polaco Buksa.

Por su parte, el Eldense trató de aprovechar los espacios que pudiera dejar su rival para intentar sorprender a Arnau Tenas, pero con firmeza atrás y sin arriesgar para mantener su portería a cero. Y así, sin movimiento en el marcador, el encuentro llegó al final con un reparto de puntos que deja peor sabor de boca en el conjunto balear.

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- Ficha técnica

0 – CD Eldense: Ramón Vila, Clemente, Álex Serra, Floris Smand, David Ruiz, Guille Macho, Justin Smith, Jordi Martín (Guirao, m. 76), Fidel, Mariano Carmona (Manu Nieto, m. 63) y Javi Martínez (Olabarrieta, m. 58).

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0 – RCD Mallorca: Arnau Tenas, Calatayud, Valjient, Raillo, Toni Lato (Liso, m. 62), Morlanes, Darder, Luvumbo (Soumahoro, m. 62), Josep Cerdá (Pablo Torre, m. 62), Fuentes (Buksa, m. 73) y Álex Sala (Guille Fernández, m. 83).

Árbitro: Pablo Morales. Amonestó a Vajient (m. 40), Raillo (M. 48), David Ruiz (m. 50), Luis García (m. 60) y Liso (m. 90).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 4 de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Nuevo Pepico Amat de Elda ante 4.112 espectadores. EFE

jas/cta/sab