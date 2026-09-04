Wisin: 'La Universidad del Perreo' está lleno de sonido que no se hacía y la gente pedía

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Esther Gómez

Marbella (Málaga), 4 sep (EFE).- El cantante, compositor y productor puertorriqueño Wisin asegura en una entrevista con EFE que 'La Universidad del Perreo', su último trabajo en el que apuesta por los orígenes del reguetón, es un disco "lleno de música, del sonido original, que hacía mucho tiempo que no se hacía y que la gente pedía".

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Es mucho más que un álbum de estudio, “es un concepto que va a seguir creciendo todos los días” y en el que ha contado con figuras como Ivy Queen, Don Chezina o Jowell & Randy, explica.

El artista, que ha presentado este jueves en Marbella el trabajo en el marco de los Premios Juventud, regresa a las raíces del reguetón y recupera, junto a grandes de la música urbana, los sonidos y los ritmos originales de este género musical que nació en los noventa “en el barrio”.

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“Más allá de lo jocoso, ha pasado algo bien interesante”, dice, y es que hay una nueva generación que si bien reconoce los nombres de figuras clave del género como Ivy Queen o Don Chezina, “la realidad es que no los conocen”, no saben su historia ni lo que hay detrás, aunque ahora se han interesado por conocer más.

“Detrás de cada uno de ellos hay una historia de superación, de gente que no tuvo oportunidades”, de “soñadores” con los que “el negocio fue duro” y que “quizás hoy no tienen el reconocimiento”, señala.

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Sin embargo, su buen hacer ha permitido que se le abrieran las puertas a los nuevos creadores de música urbana y han logrado que el reguetón sea en estos momentos un género consolidado con millones de seguidores.

Los artistas que en la actualidad están pisando fuerte, como él, tienen “una responsabilidad muy grande” con ellos y con que se conozca su historia, considera.

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Wisin no ha querido eludir esta responsabilidad y ‘La Universidad del Perreo’ es fruto de su deseo por dar a conocer esas historias de superación y lo que el artista denomina “el movimiento”.

Pero también supone “poder enseñarle a una nueva generación cómo se produce la música urbana, poder hablar de composición” o de cómo los diccionarios de rimas ayudan al compositor en su trabajo, explica.

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El puertorriqueño sueña a lo grande y piensa no sólo en los cantantes, también en los compositores o en los bailarines porque -insiste- “no solamente el que tiene el micrófono es el que puede hacer cosas grandes en el arte”.

En definitiva, con ‘La Universidad del Perreo’ quieren darle a las nuevas generaciones las herramientas que ellos no tuvieron.

Si bien es consciente de que “falta por hacer” y de que este "es solo el comienzo”, a Wisin se le ve entusiasmado con un proyecto para el que tiene “muchas ideas que han surgido de todo esto”.

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“Las ‘master class’ se están preparando” y ya se inscribieron más de 2.5 millones de personas, así que “la universidad tiene que ser digital porque en un sitio presencial no espacio”.

Con una trayectoria muy potente y muchos proyectos de futuro, Wisin mira su propia historia y reconoce que los artistas de su generación no estudiaron música y empezaron a producir “a fuerza de golpe, trabajando duro y con sueños en el bulto”.

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Hijo de un conserje y de una cocinera, “gente humilde y buena”, comenzó acompañando a sus padres a los negocios y cantando música folclórica de Puerto Rico para ganarse unas propinas. Nunca pensó estar donde está y mucho menos, ser un referente del género urbano.

Hoy, con un nuevo disco, contratos millonarios y pisando grandes escenarios, confiesa a EFE que “en el camino hubo miedo y rechazo” y hasta ganas de “enganchar los guantes” y dejarlo todo.

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Pero un sueño puede ser, como en su caso, “el comienzo de una gran aventura que puede cambiar tu vida”, por eso anima a los más jóvenes a no rendirse y a seguir sus sueños, aunque “parezcan locos”.

A Wisin el éxito no le ha embriagado, tiene los pies en el suelo y lo ve “como una oportunidad de echar palante” a los suyos.

Sigue siendo “el mismo soñador, el mismo aprendiz” y sigue trabajando como si su carrera “hubiese empezado ayer”.

Para Yandel, su compañero de escenario durante años y con el que ha cosechado grandes éxitos, solo tiene palabras amables. Sus intereses los ha llevado por caminos diferentes y mientras él se centra en ‘La Universidad del Perreo’, Yandel “está haciendo un sinfónico, un concepto muy diferente y muy atrevido que sólo una leyenda como él podía hacer”.

“Feliz por él”, que “sigue llenando estadios” y sin olvidar que muchos de los temas que ambos interpretan en sus conciertos “nacen de sueños de los dos”. EFE

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(Foto)(Vídeo)