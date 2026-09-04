Wanyonyi, Chase Jackson, Karalis y Seville dan brillo a sus 'diamantes' en Bruselas

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Redacción deportes, 4 sep (EFE).- El keniano Emmanuel Wanyonyi, en 800 metros; la estadounidense Chase Jackson, en peso; el griego Emmanouil Karalis, en salto con pértiga, y el jamaicano Oblique Seville, en los 100, fueron algunas de las estrellas del atletismo que brillaron con sus victorias en la primera jornada de las finales de la Liga Diamante en Bruselas (Bélgica).

Tras experimentar molestias durante el calentamiento, el doble campeón olímpico y siete veces campeón mundial de salto con pértiga, el sueco Armand Duplantis, decidió retirarse sin intentar el primer salto, renunciando a la posibilidad de sumar su sexto 'diamante'.

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La ausencia de Duplantis la aprovechó Karalis, que lleva mucho tiempo encadenando segundos puestos y medallas de plata en campeonatos internacionales a la sombra del sueco. De hecho, hasta el momento, solo había ganado dos veces en reuniones de la Liga Diamante. La primera en 2025 en Lausana (Suiza) y la segunda este año en Doha (Catar).

El griego alcanzó los 6,12 metros al tercer intento, récord del mitin, y se impuso con mucha contundencia, ya que el segundo fue el noruego Sondre Guttormsen, que se quedó en 5,82, misma marca que el australiano Kurtis Marschall.

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Para los 100 metros lisos el favorito era el campeón mundial Oblique Seville y el jamaicano no defraudó para conseguir su primer título de la Liga Diamante, uniéndose así a sus compatriotas Usain Bolt, Asafa Powell y Ackeem Blake en el palmarés. Seville registró 9.90, solo tres centímetros menos que el camerunés Emmanuel Eseme (9.93).

La velocista santalucense Julien Alfred decidió apostar por los 200 metros, en lugar de los 100, con el objetivo de cerrar de la mejor manera su gran temporada en la distancia. Después de comenzar su campaña con una victoria sobre Melissa Jefferson-Wooden en Roma, Alfred logró su mejor marca personal con 21.51 en Mónaco antes de asegurar su clasificación para la final con otra victoria en Londres una semana después.

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En Bruselas ganó con un tiempo de 21.79, sin demasiada oposición, con la estadounidense Kayla White segunda (22.00) y la recién coronada campeona europea, la británica Amy Hunt, tercera (22.16).

Otra favorita que no defraudó fue la keniana Faith Cherotich, que se impuso con mucha autoridad en los 3.000 metros obstáculos con 8:51.61, récord del mitin y más de un segundo de diferencia con su compatriota Doris Lemngole (8:52.86), que hizo marca personal.

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Dominio africano, más concretamente etíope, es lo que hubo en los 5.000, en los que la ganadora fue la etíope Freweyni Hailu (14:35.20), acompañada en el podio por sus compatriotas Likina Amebaw (14:36.31), segunda, y Senayet Getachew (14:37.09), tercera.

En los 800 metros masculinos el ganador fue el keniano Emmanuel Wanyonyi, que ha alcanzado su mejor forma justo en el momento oportuno, a las puertas de la final en Bruselas. Tres derrotas seguidas al inicio del circuito, incluso después de batir el récord mundial de los 1000 metros en Mónaco, frustraron su rendimiento, pero el pasado mes de agosto se recuperó, ganó en Lausana y arrebató el liderato mundial al canadiense Marco Arop en Zúrich. El duelo entre ambos estuvo servido en Bruselas y se lo llevó Wanyonyi con 1:41.80, récord del mitin. El argelino Djamel Sedjati fue segundo con 1:42.71 y Arop cuarto con 1:43.50.

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En la prueba reina del mediofondo, los 1.500, el noruego Jakob Ingebrigtsen, que poco a poco va recuperando el nivel tras muchos meses lesionado, quiso ponérselo difícil a sus rivales y hasta la última curva, tras la que perdió fuelle, lideró la carrera. En esa última recta se aceleró la carrera y el más rápido fue el líder del año, el australiano Cam Myers, que paró el crono en 3:30.14, solo cuatro centésimas menos que el keniano Kipkosgei Koech. Ingebrigtsen terminó cuarto.

Los 110 metros vallas masculinos fueron de dominio completamente estadounidense con el triunfo de Ja'Kobe Tharp (13.03), seguido de Jamal Britt (13.09) y Trey Cunningham (13.22), mientras que en la distancia larga, los 400 femeninos, se los llevó otra compatriota, Anna Cockrell, que saltó las vallas en 53.01

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En lanzamiento de peso, la estadounidense Chase Jackson logró una nueva plusmarca americana con 21,14 metros, un registro que consiguió en su tercer intento y que mejoró los 21,02 que hizo apenas una semanas en la reunión del Tour Continental en Berlín (Alemania).

El otro concurso de lanzamiento de la jornada, el de disco, se lo adjudicó la veterana china Feng Bin con 67,42 metros, seguido de Valarie Sion con 66,92. La estadounidense, que sufrió su primera derrota en la Liga Diamante en tres años en Londres en julio y llevaba cinco años consecutivos ganando el 'diamante' desde 2021, con un total de 23 victorias, se quedó a un paso de su sexto triunfo.

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En la categoría masculina venció el esloveno Kristjan Ceh, que, con 71,29 metros, hizo récord del mitin y se colgó el segundo 'diamante' de su trayectoria profesional.

Sobre el foso, el jamaicano Tajay Gale consiguió su segundo 'diamante' en longitud con 8,46 metros, seis centímetros más que el cuádruple campeón de Europa, el griego Miltiadis Tentoglou, que se quedó en 8,40.

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También estuvo reñido el triple salto femenino, la senegalesa Saly Sarr, que llegó a los 14,96 metros, dejando sin premio a las favoritas, las cubanas Leyanis Pérez (14,82) y Davisleydi Velazco (14,73).

La jornada concluyó con la final de los 400 masculinos, que fue para el botsuano Busang Collen Kebinatshipi, que hizo récord del mitin y plusmarca nacional con 43.40.

Estas finales de la Liga Diamante reparten 2,24 millones de dólares, con premios individuales al ganador que oscilan entre los 60.000 y los 100.000, ya que no todas las disciplinas cotizan igual. EFE