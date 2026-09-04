Una quinta embarcación eleva a 89 los migrantes interceptados este viernes en Baleares

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(Actualiza la NA5309 con una quinta patera llegada a Cabrera este viernes con 14 personas a bordo)

Palma, 4 sep (EFE).- La Guardia Civil ha interceptado a un total 89 personas llegadas durante este viernes de forma irregular en cinco pateras procedentes de Argelia hasta el sur de Mallorca, Cabrera y la isla de Formentera.

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Doce inmigrantes de origen magrebí han sido detenidos a las 4:37 horas tras arribar en una embarcación al puerto de la Colònia de Sant Jordi, en el municipio mallorquín de Ses Salines, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

En el operativo han intervenido agentes de la Guardia Civil de los puestos principales de Santanyí y Campos, de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia y de la Policía Local de Ses Salines.

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A las 9:45 horas, ha llegado a la costa de Formentera, en la zona de S'Estufador, una barca con 29 ocupantes de origen subsahariano que han sido interceptados por agentes de la Guardia Civil.

A la misma hora, a 16 millas al sureste de Portocolom, en el municipio mallorquín de Felanitx, Salvamento Marítimo ha rescatado a 7 personas de origen magrebí.

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Por otro lado, a las 14:30 horas, el instituto armado ha procedido a la interceptación de un total de 27 personas de origen subsahariano, en la línea de costa, llegadas en patera a la zona de Cala Santanyí, en la isla de Mallorca.

Una quinta llegada se ha registrado a las 18:15 horas, cuando Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han localizado una embarcación a una milla al sur de Cabrera con 14 magrebíes a bordo.

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Según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares, en lo que va de año han llegado al archipiélago 269 pateras con 5.023 inmigrantes.

En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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