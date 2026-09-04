Espana agencias

Una quinta embarcación eleva a 89 los migrantes interceptados este viernes en Baleares

Guardar

(Actualiza la NA5309 con una quinta patera llegada a Cabrera este viernes con 14 personas a bordo)

Palma, 4 sep (EFE).- La Guardia Civil ha interceptado a un total 89 personas llegadas durante este viernes de forma irregular en cinco pateras procedentes de Argelia hasta el sur de Mallorca, Cabrera y la isla de Formentera.

PUBLICIDAD

Doce inmigrantes de origen magrebí han sido detenidos a las 4:37 horas tras arribar en una embarcación al puerto de la Colònia de Sant Jordi, en el municipio mallorquín de Ses Salines, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

En el operativo han intervenido agentes de la Guardia Civil de los puestos principales de Santanyí y Campos, de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia y de la Policía Local de Ses Salines.

PUBLICIDAD

A las 9:45 horas, ha llegado a la costa de Formentera, en la zona de S'Estufador, una barca con 29 ocupantes de origen subsahariano que han sido interceptados por agentes de la Guardia Civil.

A la misma hora, a 16 millas al sureste de Portocolom, en el municipio mallorquín de Felanitx, Salvamento Marítimo ha rescatado a 7 personas de origen magrebí.

Por otro lado, a las 14:30 horas, el instituto armado ha procedido a la interceptación de un total de 27 personas de origen subsahariano, en la línea de costa, llegadas en patera a la zona de Cala Santanyí, en la isla de Mallorca.

Una quinta llegada se ha registrado a las 18:15 horas, cuando Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han localizado una embarcación a una milla al sur de Cabrera con 14 magrebíes a bordo.

Según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares, en lo que va de año han llegado al archipiélago 269 pateras con 5.023 inmigrantes.

En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados de Euromillones del sorteo del viernes 4 de septiembre: ganadores y números premiados

Con esta lotería no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados de Euromillones del sorteo del viernes 4 de septiembre: ganadores y números premiados

Comprobar Bonoloto del sorteo de este viernes 4 de septiembre de 2026

Conoce cuáles fueron los números ganadores del último sorteo de este sorteo, llevado a cabo este viernes

Comprobar Bonoloto del sorteo de este viernes 4 de septiembre de 2026

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprobar Eurojackpot: los números ganadores del viernes 4 de septiembre

Estos son los números victoriosos del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si la suerte estuvo de tu lado

Comprobar Eurojackpot: los números ganadores del viernes 4 de septiembre

Simulan un accidente de tráfico y resultan heridos para cobrar el seguro, pero les sale mal: un desguace de Jerez de la Frontera (Cádiz) les delata

El seguro del vehículo causante solo había sido contratado entre el 11 y el 25 de diciembre de 2022, un período que coincidía casi con exactitud con la fecha del siniestro

Simulan un accidente de tráfico y resultan heridos para cobrar el seguro, pero les sale mal: un desguace de Jerez de la Frontera (Cádiz) les delata
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Simulan un accidente de tráfico y resultan heridos para cobrar el seguro, pero les sale mal: un desguace de Jerez de la Frontera (Cádiz) les delata

Simulan un accidente de tráfico y resultan heridos para cobrar el seguro, pero les sale mal: un desguace de Jerez de la Frontera (Cádiz) les delata

La Policía Nacional advierte sobre los riesgos de las redes: “¿Qué pasaría si un supuesto cazatalentos le pide a un menor fotos a cambio de dinero?”

Aldama pide vender por su cuenta sus 13 coches incautados entre Ferrari y Land Rover: Hacienda los valora en 635.700 euros y él cree que puede sacarles más dinero

La Audiencia Nacional defiende a la jueza de la crisis de Ceuta frente a Marlaska: “Está actuando en defensa del interés general de España”

Qué ver en un día en las Islas Cíes: guía práctica para aprovechar al máximo la visita

ECONOMÍA

Cómo se gana una demanda sin tener que ir a juicio: según el abogado Sergio Capellán, todo se trata de que haya un “conflicto”

Cómo se gana una demanda sin tener que ir a juicio: según el abogado Sergio Capellán, todo se trata de que haya un “conflicto”

Buscan voluntarios en un pueblo de Asturias para cuidar de animales y hacer tareas de jardinería con solo 15 horas semanales de trabajo

Cuánta pensión cobrarán Santi Aldama y Hugo González por jugar en la NBA: la jubilación que convierte el baloncesto en un retiro de oro

Montse Escobar, psicóloga: “El problema de las batallas del aura está en que el joven crea que su valor depende de la puntuación de los demás”

Adiós al periodo de prueba de más de seis meses, salvo excepciones: el Gobierno endurece las condiciones para las empresas

DEPORTES

Toni Nadal ve favorito a Carlos Alcaraz en el US Open: “Le está pegando a la pelota igual que antes”

Toni Nadal ve favorito a Carlos Alcaraz en el US Open: “Le está pegando a la pelota igual que antes”

La prensa marroquí estalla contra Luis de la Fuente por su visita a Ceuta: “El fútbol español se politiza al más alto nivel”

Marcos Llorente, talismán de La Roja: 27 partidos, dos títulos y ninguna derrota

La Champions League femenina se ceba con el Real Madrid y deja un camino de rosas para el FC Barcelona

Marcos Llorente se retira de la selección española tras 27 partidos y cero goles: así ha sido su trayectoria con La Roja