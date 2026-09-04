Un verano de calor extremo y lluvias escasas pone a prueba la resiliencia hídrica española

Guardar

Madrid, 4 sep (EFE).- España encara la recta final del verano con sus reservas de agua en niveles relativamente elevados, pero con una situación muy desigual entre territorios tras unos meses marcados por el calor extremo y la escasez de precipitaciones.

Con el verano meteorológico finalizado (1 de junio-31 de agosto), el de 2026 ha sido "el verano más cálido de la serie histórica española" (1961-2026), afirma el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, en una entrevista con EFE.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los datos provisionales, la temperatura media de estos meses de estío fue de 24,5 grados, superando en 2,5 el promedio del periodo de referencia (1991-2020) y en 0,3 al anterior verano más cálido: el de 2025.

Al calor extremo -que ha provocado cuatro olas de calor y más de 5.000 muertes atribuibles, según el ministerio de Sanidad- se le suma una grave escasez de precipitaciones.

PUBLICIDAD

A falta aún de datos oficiales de agosto, julio cerró con una cifra de precipitaciones de 4,3 litros por metro cuadrado, apenas un 26 % del valor normal, lo que lo convierte en el julio más seco de la serie histórica.

La suma de calor sofocante y lluvias escasas ha causado estragos en las reservas de agua españolas, que comenzaban el verano en máximos históricos tras un invierno y primavera especialmente húmedos, pero que se han resentido por la situación meteorológica.

PUBLICIDAD

A finales de mayo, la reserva hídrica se situaba en el 84 %, con todas las cuencas por encima del 60 % de su capacidad y once de las dieciséis superando el 80 %.

Desde entonces, el agua almacenada en los embalses españoles ha encadenado doce semanas a la baja hasta situarse al 64 %, (35.875 hectómetros), de acuerdo con los últimos datos del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

PUBLICIDAD

Pese a las pérdidas, la reserva sigue estando en valores superiores a la media de la última década (27.031 hectómetros).

No obstante, la particularidad no reside en la cantidad de agua almacenada, sino en su desigualdad, con cuencas como Guadalete-Barbate, Cataluña o País Vasco rozando el 80 % y otras como Segura, Júcar, Ebro o Galicia Costa por debajo del 59 %.

PUBLICIDAD

España ha esquivado las graves consecuencias ambientales y económicas de la sequía en Europa, pero la falta de lluvias y el calor han golpeado territorios de la Península que tradicionalmente no tienen problemas de abastecimiento, como Asturias, Galicia, Cantabria o Navarra.

Este 2026, Asturias es la comunidad donde más ha dejado de llover (un 23 % menos), y en Galicia hasta el 80 % de sus municipios está en alerta por escasez, por lo que algunos ayuntamientos han tomado medidas de restricción al riego, lavado de coches o llenado de piscinas.

PUBLICIDAD

Esta aparente paradoja se explica porque la relación entre precipitaciones y reservas de agua no es lineal, y en Galicia está muy influida además por su geología granítica, que no retiene bien el agua pluvial.

En muchas zonas, la falta de agua ha obligado a movilizar camiones cisterna para garantizar el consumo, además de que el mercado de paja y forraje se ha tensionado, repercutiendo en la producción agrícola y ganadera.

PUBLICIDAD

Situaciones similares se han dado en La Rioja, Cantabria o Navarra, y comunidades más acostumbradas a la escasez, como Baleares o Comunidad Valenciana, también han tenido que acometer restricciones.

"Un verano particularmente cálido y seco no implica que todos los demás lo vayan a ser, aunque la tendencia en el norte peninsular es a tener veranos más cálidos y con más días de calor, lo que incrementará la evaporación y la demanda de agua", indica Del Campo.

PUBLICIDAD

Paralelamente, zonas como Andalucía o Cataluña -que el pasado mayo salió de una sequía que se extendió cinco años- atraviesan una situación muy distinta, con sus cuencas en niveles muy elevados para la época.

Una de las propuestas que se han vuelto a poner sobre la mesa (en este caso por la Xunta de Galicia) es la construcción de nuevas infraestructuras de regulación -incluidos embalses y presas-, algo a lo que organizaciones ecologistas se oponen.

A través de un comunicado, el responsable de la campaña de Aguas de Greenpeace, Julio Barea, reclamó abandonar "la política del hormigón" y priorizar "la restauración del suelo, la prevención de la erosión y la protección de las masas forestales autóctonas".

Por su parte, Del Campo advierte de que las proyecciones auguran "un incremento en verano de las temperaturas y una reducción de las precipitaciones en todo el país", algo que, unido a "una atmósfera y océanos más cálidos", generará un régimen de precipitaciones veraniego "más irregular y extremo" para el que España debe prepararse. EFE