UGT denuncia la estrategia de Airbus para dividir a los trabajadores

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Cádiz, 4 sep (EFE).- UGT FICA Cádiz ha pedido a la dirección de Airbus que abandone "cualquier estrategia dirigida a dividir a las plantillas y permita avanzar hacia una solución al conflicto".

En un comunicado, Antonio Montoro, de UGT FICA Cádiz, advierte de que la estrategia de la empresa de "separar los diferentes ámbitos de negociación no contribuye a resolver el conflicto y puede terminar perjudicando al conjunto de las personas trabajadoras".

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"En una situación como ésta tiene que prevalecer la unidad de todos los trabajadores y trabajadoras, independientemente de las organizaciones sindicales. Aquí hay un responsable de la situación y es la dirección de Airbus con esta estrategia", ha señalado.

UGT, CGT y ÚTIL son los sindicatos convocantes de la huelga en Airbus, que ha abierto dos mesas de negociación en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).

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El pasado martes cerró la primera de ellas tras no hallar un acuerdo con los sindicatos convocantes de suspender o pausar la huelga como condición para negociar y este jueves cerró la segunda, en la que participan otros sindicatos no convocantes de la huelga, tras constatar que "no todas las partes están abiertas a participar y encontrar un acuerdo común en la mesa de mediación", según indicó en una nota de prensa la compañía.

Montoro ha confirmado que UGT asistirá a la reunión convocada este viernes a las 12.30 horas en el Ministerio de Industria, en Madrid, para abordar la situación en Airbus.

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"UGT va a estar, como siempre, en todas las reuniones a las que se nos convoque. Acudiremos y veremos qué resultado tiene ese encuentro", ha explicado.

UGT FICA insiste en que la solución debe pasar por recuperar una negociación efectiva, evitar estrategias que enfrenten o dividan a las plantillas.

El sindicato muestra además su preocupación por que "vuelvan a utilizarse las cargas de trabajo como elemento de presión sobre las plantillas".

"Al final son los trabajadores y trabajadoras quienes terminan pagando todas las consecuencias y todas las amenazas sobre las cargas de trabajo. Es una historia que, desgraciadamente, ya hemos vivido más de una vez en esta provincia", ha advertido Montoro en relación a Cádiz. EFE

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