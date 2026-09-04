Temas del día de EFE España del sábado 5 de septiembre de 2026

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta - El Gobierno sigue trabajando en Ceuta para el retorno de las personas que llegaron de forma irregular los días 30 y 31 de julio a la ciudad autónoma a través de la frontera con Marruecos, mientras levanta lugares de acogida temporal destinados sobre todo a mujeres con niños en situación de vulnerabilidad.

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PARTIDOS PP

Madrid - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene este sábado en el acto de inicio del curso político del PP de Madrid, junto a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, tras un verano marcado por la polémica en torno al ático adquirido por el Gobierno madrileño.

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PARTIDOS PODEMOS

Madrid - El Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, máximo órgano de dirección del partido entre asambleas, se reúne este sábado para definir la estrategia de esta formación en el nuevo curso político, en un acto en el que intervendrá la líder de los morados, Ione Belarra.

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PRESUPUESTOS 2027

Madrid - El Gobierno ha insistido esta semana en que mantiene su compromiso de presentar el proyecto de presupuestos para el próximo año, aunque sin aclarar si se atendrá al plazo fijado por la Constitución, que vence en apenas unas semanas, ni cómo va a recabar apoyos suficientes en las Cortes.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023642540).

CRÉDITO CONSUMO

Madrid - El crédito al consumo sigue creciendo en España y ni las subidas de los tipos de interés ni el contexto de incertidumbre geopolítica hacen aún mella en la demanda de estos productos, que continúa aumentando a un ritmo interanual de dos dígitos desde septiembre del año pasado.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023679137)

VOLKSWAGEN REESTRUCTURACIÓN

Barcelona - Los ajustes en el grupo Volkswagen, obligado a reducir costes y a transformarse ante el empuje de los fabricantes chinos de automóviles, han resucitado en los últimos días el debate sobre la continuidad de la histórica marca Seat, que presenta un futuro incierto y a expensas de su electrificación.

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TRÁFICO PATINETES

Barcelona - Casco obligatorio, chaleco reflectante para casos de baja visibilidad y tener más de 15 años son los nuevos requisitos que recoge la modificación del Reglamento General de Circulación de la DGT que comenzará a aplicarse el 1 de octubre para los conductores de patinetes y otros vehículos de movilidad personal (VMP).

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8022712026)

CONSUMO PESCADO

Madrid - La ausencia de caballas y pulpos del norte español o el desplazamiento de las pesquerías a distancias inéditas destacan entre las consecuencias del calentamiento del mar, que obligan a la flota a buscar alternativas para sobrevivir y cambiarán los patrones de consumo de pescado.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023640456)

RESTAURANTES TENDENCIAS

Madrid - Los restaurantes españoles buscan seducir a su público más carnívoro con innovaciones en la oferta culinaria con técnicas como la maduración de la carne y otras elaboraciones importadas de Estados Unidos como la 'smash burger'.

(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8022205916)

TIEMPO CALOR

Madrid.- El calor seguirá siento el protagonista en toda España, con avisos en casi todas las regiones y algunas lluvias en el noroeste peninsular, a la espera de que los termómetros se suavicen ligeramente el domingo y vuelvan a temperaturas más propias de esta época del año a lo largo de la semana.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

11.00h.- Madrid.- PARTIDOS IU.- El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, se reúne con los coordinadores generales de todas las federaciones que componen IU para debatir distintas actuaciones de cara a los retos políticos de los próximos meses. C/ Martín de Vargas, 46. (Texto)

11:00h.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- La líder de Podemos, Ione Belarra, interviene al inicio de la reunión del Consejo Ciudadano Estatal, máximo órgano de dirección del partido entre asambleas. Sede de Podemos. Calle de Francisco Villaespesa, 18. (Texto) (Vídeo)

11:30h.- Getafe (Madrid).- PARTIDOS PP.- Acto de inicio del curso político del PP de Madrid. Asisten el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y el portavoz popular en el Ayuntamiento de Getafe, Antonio José Mesa. Hotel Eurostars EXE Getafe. Calle Chamberlain, 1. (Texto)

SOCIEDAD

Sanxenxo (Pontevedra).- TORTILLA GIGANTE.- Después de haber elaborado la tortilla más grande del mundo en Melide (A Coruña) los dos últimos años, el reto se traslada a Sanxenxo (Pontevedra) coincidiendo con la fiesta de la cebolla.

10:00h.- Pamplona.- PRIVILEGIO UNIÓN.- Feria Medieval dentro de los actos de la celebración este fin de semana del Privilegio de la Unión, que sumó los originarios burgos para fundar la ciudad de Pamplona. Casco Antiguo.

11:00h.- San Sebastián.- STOP DESAHUCIOS.- Rueda de prensa de Stop Desahucios para denunciar trece demandas de desahucios de afectados por la finalización de sus contratos. Kiosko del Boulevard. (Texto)

12:00h.- Villaviciosa (Asturias).- FIESTA SIDRA.- Once lagares participan en la XXVII edición de la Fiesta de la Sidra de Villaviciosa, que este año rinde homenaje a la Banda de Gaitas El Gaitero con motivo de su cuarenta aniversario. Plaza del Ayuntamiento.

12:30h.- San Sebastián.- DÍA SIDRA.- Acto de celebración del XXXIX Topa! Donostia Sagardo Eguna. Plaza Constitución.

17:00h.- Madrid.- ESPAÑA EEUU.- Concentraciones convocadas en Madrid, Barcelona, Sevilla o Murcia en apoyo del multimillonario estadounidense James 'Fergie' Cox Chambers Jr, detenido en Ibiza y a quien Estados Unidos reclama al considerar que financió al grupo terrorista Hamás. Puerta del Sol.

CULTURA Y TENDENCIAS

Gijón (Asturias).- CULTURA COMETCON.- El Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón acoge la decimocuarta edición de CometCon, un evento de cultura joven y ocio alternativo del norte de España que ofrecerá más de 200 actividades y mantendrá su apuesta por los videojuegos, la literatura y el cine. Recinto ferial Luis Adaro.

16:00h.- Lekeitio (Bizkaia).- DÍA GANSOS.- La localidad vizcaína de Lekeitio celebra el tradicional Día de Gansos, en el marco de las fiestas patronales de San Antolín. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:30h.- Portugalete (Bizkaia).- ISRAEL PALESTINA FLOTILLA.- Colectivos sociales en solidaridad con Palestina dan la bienvenida y acompañan a uno de los barcos que forman la 'Freedom Flotilla' (Flotilla de la Libertad) con destino a Gaza. Puente Colgante.

18:00h.- Ronda (Málaga).- TOROS GOYESCA.- Celebración de la 67 edición de la tradicional Corrida Goyesca, con Morante de la Puebla, José María Manzanares, Juan Ortega y el rejoneador Diego Ventura. Plaza de toros. (Texto) (Foto)

21:30h.- Sevilla.- BIENAL FLAMENCO.- I Festival Macarena Flamenca, Homenaje a José el de la Tomasa (Ciclo ‘Flamenco a pie de calle’, dentro de ‘Otras perlas’. Actividades paralelas). Plaza Virgen del Pilar (Bda. La Barzola)

EFE

ie/jlp

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