Sira Rego: la ley de juventud pasará en breve por el Consejo de Ministros en primera ronda

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Madrid, 4 sep (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado este viernes que la ley de juventud "está siendo trabajada, pactada y avanzada" en el Ejecutivo y que "en breve" será abordada por el Consejo de Ministros en primera ronda.

Rego ha clausurado la XXXI Asamblea General del Consejo de la Juventud de España, en la que ha reconocido la tardanza para sacar adelante el anteproyecto de ley y ha puesto en valor las aportaciones de este Consejo, así como de distintos ámbitos relacionados con organizaciones que representan a la juventud.

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La ministra anunció la elaboración de esta ley en enero del pasado año, en colaboración con el Consejo de la Juventud, con el fin de propiciar la participación de los jóvenes en el desarrollo económico, social, político y cultural, como plantea el artículo 48 de la Constitución.

Rego ha ensalzado, frente a un auditorio de decenas de jóvenes, que las "políticas de juventud no pueden diseñarse sin las juventudes" y ha lamentado que se vivan tiempos en los que paradójicamente cada vez la sociedad les oye menos, al tiempo que se les "estigmatiza" con etiquetas para convertirlos en una "categoría manejable".EFE

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