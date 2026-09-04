Seis heridos, tres de ellos menores, en un accidente de tráfico en Cañete la Real (Málaga)

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Sevilla, 4 sep (EFE).- Seis personas, tres de ellas menores de edad, han resultado heridas y han sido trasladadas al hospital tras un accidente de tráfico ocurrido esta tarde en Cañete la Real (Málaga), según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía.

Varios testigos han avisado al teléfono 112 sobre las 16:30 horas de una colisión entre dos turismos en la carretera A-384, a la altura del kilómetro 84 en sentido Olvera (Cádiz).

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El centro coordinador ha activado, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y al Servicio de Mantenimiento de Carreteras.

Fuentes sanitarias han confirmado que, como consecuencia del accidente, seis personas han resultado heridas -tres adultos y tres menores- y que han sido evacuadas a un centro hospitalario. EFE

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