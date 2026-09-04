Sábado 5 de septiembre de 2026

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Madrid, 4 sep (EFE).-

CEUTA INMIGRACIÓN - Ceuta - El Gobierno sigue trabajando en Ceuta para el retorno de las personas que llegaron de forma irregular los días 30 y 31 de julio a la ciudad autónoma a través de la frontera con Marruecos, mientras levanta lugares de acogida temporal destinados sobre todo a mujeres con niños en situación de vulnerabilidad.

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PARTIDOS PP - Madrid - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene este sábado en el acto de inicio del curso político del PP de Madrid, junto a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, tras un verano marcado por la polémica en torno al ático adquirido por el Gobierno madrileño.

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PARTIDOS PODEMOS - Madrid - El Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, máximo órgano de dirección del partido entre asambleas, se reúne este sábado para definir la estrategia de esta formación en el nuevo curso político, en un acto en el que intervendrá la líder de Podemos, Ione Belarra.

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PARTIDOS PSOE - València - Declaraciones de la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé.

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ISRAEL PALESTINA FLOTILLA - Bilbao - Colectivos sociales en solidaridad con Palestina dan la bienvenida y acompañan a uno de los barcos que forman la 'Freedom Flotilla' (Flotilla de la Libertad) con destino a Gaza.

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SANTOÑA CONSERVAS - Santoña (Cantabria) - El municipio de Santoña cuenta ya con el primer museo dedicado a su historia conservera para mostrar al mundo cómo el arte de la pesca y el procesado de la anchoa se han consagrado en seña de identidad y tradición.

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DÍA GANSOS - Lekeitio (Bizkaia) - Un total de 112 cuadrillas tomarán parte en Lekeitio en el tradicional desafío de los gansos, una de las fiestas más populares de Euskadi, que se prevé multitudinaria al coincidir con la jornada festiva del sábado.

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TORRELAVEGA LIBROS - Torrelavega (Cantabria) - Un libro devuelve un siglo de memoria de una ciudad contada desde la barra de 166 bares, según cuenta a EFE su autor, Joaquín Díaz.

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TIEMPO CALOR - Madrid.- El calor seguirá siento el protagonista en toda España, con avisos en casi todas las regiones y algunas lluvias en el noroeste peninsular, a la espera de que los termómetros se suavicen ligeramente el domingo y vuelvan a temperaturas más propias de esta época del año a lo largo de la semana.

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FÚTBOL LALIGA VALENCIA BARCELONA - Barcelona - Entrenamiento del FC Barcelona y rueda de prensa de su técnico, Hansi Flick, previos al encuentro del domingo frente al Valencia.

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