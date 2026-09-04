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Pradales cree que si no se encauza la crisis de Ceuta la legislatura debería acabar

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San Sebastián, 4 sep (EFE).- El lehendakari, Imanol Pradales, ha opinado este viernes que el Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra "noqueado" por la situación creada en Ceuta y ha opinado que si no encauza esta "crisis" debería "dar por finalizada esta legislatura".

Pradales ha hecho esta reflexión en una entrevista concedida a la emisora pública en euskera Euskadi Irratia y recogida por EITB en su página de internet.

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Preguntado por la situación que se vive en Ceuta y la actuación del Ejecutivo, el lehendakari ha afirmado que "el Gobierno de Sánchez está noqueado", y que "si no encauza la crisis debería dar por finalizada la legislatura".

Pradales ha dicho que este jueves se vio "la soledad del presidente Sánchez" en la comparecencia que realizó en el Congreso para dar cuenta de la situación en Ceuta, algo que, en su opinión, resulta "muy significativo".

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Asimismo, el lehendakari ha destacado que en toda esta situación le ha llamado la atención "la falta de liderazgo y de capacidad para adelantarse" ante lo ocurrido porque, según ha indicado, "el Sánchez que hemos conocido ha sido una persona capaz de asumir el liderazgo en casos como la pandemia, la dana o los incendios. Pero en esto no", ha sentenciado. EFE

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