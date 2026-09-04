Espana agencias

Pacheta dice que el Eibar tiene “muchos buenos jugadores en todas las líneas”

Guardar

Granada, 4 sep (EFE).- El entrenador del Granada, José Rojo ‘Pacheta’, calificó este viernes al Eibar, al que visitan los suyos este domingo, como “un equipo con empaque” que tiene “muchos buenos jugadores en todas las líneas”.

Pacheta confirmó en rueda de prensa las bajas para el partido del lateral Pau Casadesús, ya en la recta final de recuperación de una lesión muscular que arrastra desde la pretemporada, y del extremo francés Kader Bamba, que estará “fuera unas semanas” también por una lesión muscular.

PUBLICIDAD

El técnico comentó sobre el once que jugará ante el Eibar que “no es fácil repetir alineación tres jornadas seguidas” sin confirmar si este domingo habrá una cuarta porque “hay jugadores con dudas y molestias y tenemos que esperar”

“Ojalá podamos elegir entre todos los jugadores, es importante tener a toda la plantilla sana”, admitió.

Sobre el Eibar, apuntó que es un equipo “que lleva muchos años en Segunda y tiene mucho empaque”, aparte de contar con “muchos buenos jugadores en todas las líneas”.

PUBLICIDAD

Del cuadro armero destacó que “tiene muy buen balón parado y bastante gol”, y que Ipurua es un estadio “en el que pasan cosas".

Pacheta es consciente de que los números del Granada en el feudo del Eibar “son malos”, aunque recordó que él sólo ha perdido allí una vez como técnico y que es un sitio “chulo para jugar al fútbol”, aunque tendrán que "trabajar mucho las segundas jugadas y el balón parado”.

Sobre el mercado de fichajes recién cerrado, el entrenador del Granada se mostró “muy contento”, pese a estar “tenso hasta el último momento” porque “la única preocupación era que no saliera nadie ya que había gente con posibilidades de salir”.

“Hemos tenido posibilidades en el cierre de mercado de haber traído gente pero no lo veo, estoy con una plantilla muy equilibrada en la que hay dos jugadores por puesto”, finalizó Pacheta. EFE

jag/cb/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Carlos Peguer, de ‘La Pija y la Quinqui’, anuncia que se casa con Nacho Arráez, su novio desde hace más de dos años

El creador de contenido da un nuevo paso en su relación después de haber hablado públicamente de sus deseos de pasar por el altar

Carlos Peguer, de ‘La Pija y la Quinqui’, anuncia que se casa con Nacho Arráez, su novio desde hace más de dos años

Antonio Balas asciende tras la firma de Margarita Robles y continuará en la UCO a través de una comisión de servicio

El texto señala que el ahora coronel deja su destino anterior. A la vez, establece su continuidad en la unidad

Antonio Balas asciende tras la firma de Margarita Robles y continuará en la UCO a través de una comisión de servicio

El mapa del mundo que conocemos podría estar a punto de cambiar: la ONU votará si adoptar una nueva versión que refleje el tamaño real de África

La proyección de Mercator exagera la superficie de zonas como Europa, Rusia o Groenlandia

El mapa del mundo que conocemos podría estar a punto de cambiar: la ONU votará si adoptar una nueva versión que refleje el tamaño real de África

Tengo un Seat: qué pasa con mi garantía si la marca desaparece

La cobertura de fábrica y la normativa europea de reparación protegen a los propietarios actuales, incluso si Volkswagen concreta la retirada comercial de la marca prevista para 2029

Tengo un Seat: qué pasa con mi garantía si la marca desaparece

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 4 septiembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 4 septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué ver en un día en las Islas Cíes: guía práctica para aprovechar al máximo la visita

Qué ver en un día en las Islas Cíes: guía práctica para aprovechar al máximo la visita

Antonio Balas asciende tras la firma de Margarita Robles y continuará en la UCO a través de una comisión de servicio

Esto dicen las últimas pruebas de seguridad Euro NCAP: tres coches chinos consiguen la máxima puntuación por encima del Cupra Raval

Detenido un migrante en Ceuta tras amenazar con apuñalar a un militar

La Policía y la DGT advierten antes de la vuelta al cole: esta es la norma que muchos no cumplen con el Sistema de Retención Infantil

ECONOMÍA

Tengo un Seat: qué pasa con mi garantía si la marca desaparece

Tengo un Seat: qué pasa con mi garantía si la marca desaparece

El nuevo plan de ajuste del Grupo Volkswagen deja en el aire el futuro de Seat: la marca podría desaparecer antes de 2030

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 4 de septiembre

Las hipotecas fijas arrasan a pesar de su subida: el 91% de compradores las eligen mientras las variables desaparecen del mercado

Un juzgado de Madrid condena a El Corte Inglés a pagar 110.500 euros a una empleada que recibió la incapacidad permanente total tras un resbalón camino al trabajo

DEPORTES

Pablo Laíño, el vicepresidente “friki” del Ourense CF con solo 21 años: “Se ha convertido como en un hijo para mí”

Pablo Laíño, el vicepresidente “friki” del Ourense CF con solo 21 años: “Se ha convertido como en un hijo para mí”

La edad ya no perdona en el fútbol: por qué cada vez cuesta más encontrar equipo a las leyendas

Perico Delgado, ganador de la Vuelta España, cuenta cómo se preparaba para competir: “Esto lo haces ahora y te echan”

Marcos Llorente anuncia que deja la selección española: “Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia”

Raúl Asencio rompe su silencio tras el juicio y el escándalo por alcohol: “Estoy profundamente arrepentido y asumo mi responsabilidad”