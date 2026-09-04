Pacheta dice que el Eibar tiene “muchos buenos jugadores en todas las líneas”

Guardar

Granada, 4 sep (EFE).- El entrenador del Granada, José Rojo ‘Pacheta’, calificó este viernes al Eibar, al que visitan los suyos este domingo, como “un equipo con empaque” que tiene “muchos buenos jugadores en todas las líneas”.

Pacheta confirmó en rueda de prensa las bajas para el partido del lateral Pau Casadesús, ya en la recta final de recuperación de una lesión muscular que arrastra desde la pretemporada, y del extremo francés Kader Bamba, que estará “fuera unas semanas” también por una lesión muscular.

PUBLICIDAD

El técnico comentó sobre el once que jugará ante el Eibar que “no es fácil repetir alineación tres jornadas seguidas” sin confirmar si este domingo habrá una cuarta porque “hay jugadores con dudas y molestias y tenemos que esperar”

“Ojalá podamos elegir entre todos los jugadores, es importante tener a toda la plantilla sana”, admitió.

Sobre el Eibar, apuntó que es un equipo “que lleva muchos años en Segunda y tiene mucho empaque”, aparte de contar con “muchos buenos jugadores en todas las líneas”.

PUBLICIDAD

Del cuadro armero destacó que “tiene muy buen balón parado y bastante gol”, y que Ipurua es un estadio “en el que pasan cosas".

Pacheta es consciente de que los números del Granada en el feudo del Eibar “son malos”, aunque recordó que él sólo ha perdido allí una vez como técnico y que es un sitio “chulo para jugar al fútbol”, aunque tendrán que "trabajar mucho las segundas jugadas y el balón parado”.

PUBLICIDAD

Sobre el mercado de fichajes recién cerrado, el entrenador del Granada se mostró “muy contento”, pese a estar “tenso hasta el último momento” porque “la única preocupación era que no saliera nadie ya que había gente con posibilidades de salir”.

“Hemos tenido posibilidades en el cierre de mercado de haber traído gente pero no lo veo, estoy con una plantilla muy equilibrada en la que hay dos jugadores por puesto”, finalizó Pacheta. EFE

PUBLICIDAD

jag/cb/cmm