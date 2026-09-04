Nueve heridos tras chocar cinco vehículos en la A-21, en Navarra

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Pamplona, 4 sep (EFE).- Nueve personas han resultado heridas de diversa consideración la tarde del viernes tras colisionar cinco vehículos en la A-21 a su paso por Lumbier (Navarra).

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 18:17 horas del viernes y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Sangüesa, dos ambulancias de soporte vital avanzado (medicalizadas), dos ambulancias de soporte vital básico, una ambulancia de soporte vital avanzado enfermerizada, un equipo médico y patrullas de la Guardia Civil.

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El siniestro, según informa el Gobierno Foral, se ha producido a la altura del kilómetro 29 de la A-21 (Autovía del Pirineo) en Lumbier, cuando han colisionado por alcance cinco vehículos que circulaban en dirección a Jaca (Huesca).

Los servicios de emergencia han trasladado al centro de salud de Sangüesa a una persona, herida leve, y al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, a las otras ocho personas afectadas.

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Las dos ambulancias medicalizadas han trasladado a una mujer de 69 años con una contusión torácica, con pronóstico reservado, y una mujer de 55 años con traumatismo craneoencefálico (TCE) y traumatismo costal, también con pronóstico reservado.

Por otra parte, una ambulancia básica ha trasladado a un varón de 73 años con traumatismo lumbar y costal con pronóstico reservado.

Finalmente, la ambulancia enfermerizada y otra ambulancia básica han trasladado a cuatro mujeres de 57, 57, 63 y 60 años y a un varón de 60 años, todos ellos con cervicalgias y cefaleas de carácter leve.

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Efectivos de la Guardia Civil instruyen las diligencias del siniestro.EFE