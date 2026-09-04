Nacho Elvira firma un 62 y es segundo en el Masters Europeo a 2 golpes del líder Lawrence

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Redacción Deportes, 4 sep (EFE).- El español Nacho Elvira firmó este viernes un 62 (-8) y ocupa la segunda plaza en el Masters Europeo, torneo del DP World Tour de golf, que se juega en Crans Montana (Suiza) empatado con el alemán Jeremy Paul y a dos golpes del líder, el sudafricano Thriston Lawrence, una vez completada la segunda de las cuatro jornadas.

Lawrence lidera el torneo en solitario tras firmar una ronda de 63 golpes (7 bajo par) con siete birdies sin fallo para un total de 13 abajo. El sudafricano aventaja en dos impactos a Jeremy Paul y Nacho Elvira.

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El cántabro entregó una brillante tarjeta de 62 golpes con un solo borrón y hasta nueve birdies, los cuatro últimos de forma consecutiva entre los hoyos 13 y 16.

Cuarto a tres impactos está el japonés Keita Nakajima, mietras que comparten la quinta plaza, a cuatro, el español Rafa Cabrera-Bello, el chino Wu Ashun y el inglés Paul Casey.

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Ángel Ayora y Eugenio Chacarra están empatados en la octava plaza a cinco impacto de Lawrence, mientras que Sergio García, David Puig y Ángel Hidalgo marchan con -7. EFE