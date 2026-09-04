Morata, titular en su debut con el Leganés en Gran Canaria

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Las Palmas de Gran Canaria, 4 sep (EFE).- El delantero Álvaro Morata debutará este viernes con el Leganés ante la UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria, y lo hará como titular en el conjunto pepinero, en la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion.

El entrenador del equipo madrileño, Rubén Albés, ha decidido que el internacional español juegue desde el inicio, en un once formado por Luca Zidane; Naim, Lago Aguilar, Ignasi Miquel, Marvel, Rubén Peña; Zico, Atienza; Gharbi, Kechta; y Morata.

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En la UD Las Palmas se confirma que Sandro Ramírez será el sustituto del sancionado Jesé Rodríguez, y Rubén de la Barrera forma de entrada con Caro; Pezzolesi, Álex Suárez, Herzog, Bonfanti; Iñaki González, Kirian; Miyashiro, Manu Fuster, Jefté; y Sandro. EFE

rg/apa