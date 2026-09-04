Espana agencias

Miguel Méndez: “Estoy feliz con el equipo, les gusta jugar juntas”

Guardar

Berlín, 4 sep (EFE).- España arrolló a Alemania en el debut de la Copa del Mundo y lo hizo desde el juego colectivo tanto en ataque como en defensa, una situación ante la que el seleccionador nacional Miguel Méndez se siente “feliz” ya que se trata de un grupo al que le gusta “jugar juntas”.

En la rueda de prensa previa al partido, Méndez resaltó que el juego en transición y el elevado grado de acierto en la primera mitad, fueron clave para obtener el triunfo.

PUBLICIDAD

El técnico también resaltó la aportación de la segunda unidad: “Hemos trabajado muy bien desde el banquillo, nuestro segundo quinteto ha estado muy por encima del de Alemania”.

Méndez lamentó “no poder disfrutar del momento” al pensar que en 15 horas el equipo afronta otro duelo contra Mali (11:30 CET), sin embargo dijo que la cena y la preparación del choque serán “tranquilos” gracias al resultado de esta tarde.

PUBLICIDAD

Por su parte, la pívot Raquel Carrera, que finalizó la cita con 10 puntos y 10 rebotes 17 de valoración, destacó que el punto fuerte fue “competir los 40 minutos”.

“Tenemos 12 jugadoras que entran en la pista y que lo dan todo sin importante el momento, empezamos desde a competir desde el primer minuto”, dijo.

Carrera indicó que se ha sentido “muy cómoda” en pista tras haberse incorporado al grupo el pasado lunes debido a su compromiso con las New York Liberty de la WNBA.

La interior gallega aseguró que su rendimiento se debe “a las compañeras que juegan y al cuerpo técnico porque son una ayuda constante”. EFE

ip/jl

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Simulan un accidente de tráfico y resultan heridos para cobrar el seguro, pero les sale mal: un desguace de Jerez de la Frontera (Cádiz) les delata

El seguro del vehículo causante solo había sido contratado entre el 11 y el 25 de diciembre de 2022, un período que coincidía casi con exactitud con la fecha del siniestro

Simulan un accidente de tráfico y resultan heridos para cobrar el seguro, pero les sale mal: un desguace de Jerez de la Frontera (Cádiz) les delata

Ingrid Sartiau, la supuesta hija de Juan Carlos I, decide tomar acciones legales para conseguir una prueba de paternidad

La mujer de 60 años vuelve a intentarlo en Bélgica, después del revés judicial de 2015 y una larga depresión

Ingrid Sartiau, la supuesta hija de Juan Carlos I, decide tomar acciones legales para conseguir una prueba de paternidad

Cómo se gana una demanda sin tener que ir a juicio: según el abogado Sergio Capellán, todo se trata de que haya un “conflicto”

El letrado explica que ocurre cuando el demandado acepta de forma íntegra la reclamación presentada

Cómo se gana una demanda sin tener que ir a juicio: según el abogado Sergio Capellán, todo se trata de que haya un “conflicto”

El ejercicio que recomienda un psiquiatra para que las emociones intensas no tomen el control de tu vida

El psiquiatra Javier Quintero explica cómo actuar ante el enfado, la tristeza y la ansiedad para evitar que condicionen la toma de decisiones

El ejercicio que recomienda un psiquiatra para que las emociones intensas no tomen el control de tu vida

Científicos logran que un hombre con lesión medular vuelva a sentir el pelaje de su perro gracias a un implante cerebral

Tras 35 semanas de entrenamiento, la fuerza en su brazo derecho aumentó un 86% y en el izquierdo, un 62%

Científicos logran que un hombre con lesión medular vuelva a sentir el pelaje de su perro gracias a un implante cerebral
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Simulan un accidente de tráfico y resultan heridos para cobrar el seguro, pero les sale mal: un desguace de Jerez de la Frontera (Cádiz) les delata

Simulan un accidente de tráfico y resultan heridos para cobrar el seguro, pero les sale mal: un desguace de Jerez de la Frontera (Cádiz) les delata

La Policía Nacional advierte sobre los riesgos de las redes: “¿Qué pasaría si un supuesto cazatalentos le pide a un menor fotos a cambio de dinero?”

Aldama pide vender por su cuenta sus 13 coches incautados entre Ferrari y Land Rover: Hacienda los valora en 635.700 euros y él cree que puede sacarles más dinero

La Audiencia Nacional defiende a la jueza de la crisis de Ceuta frente a Marlaska: “Está actuando en defensa del interés general de España”

Qué ver en un día en las Islas Cíes: guía práctica para aprovechar al máximo la visita

ECONOMÍA

Cómo se gana una demanda sin tener que ir a juicio: según el abogado Sergio Capellán, todo se trata de que haya un “conflicto”

Cómo se gana una demanda sin tener que ir a juicio: según el abogado Sergio Capellán, todo se trata de que haya un “conflicto”

Buscan voluntarios en un pueblo de Asturias para cuidar de animales y hacer tareas de jardinería con solo 15 horas semanales de trabajo

Cuánta pensión cobrarán Santi Aldama y Hugo González por jugar en la NBA: la jubilación que convierte el baloncesto en un retiro de oro

Montse Escobar, psicóloga: “El problema de las batallas del aura está en que el joven crea que su valor depende de la puntuación de los demás”

Adiós al periodo de prueba de más de seis meses, salvo excepciones: el Gobierno endurece las condiciones para las empresas

DEPORTES

Toni Nadal ve favorito a Carlos Alcaraz en el US Open: “Le está pegando a la pelota igual que antes”

Toni Nadal ve favorito a Carlos Alcaraz en el US Open: “Le está pegando a la pelota igual que antes”

La prensa marroquí estalla contra Luis de la Fuente por su visita a Ceuta: “El fútbol español se politiza al más alto nivel”

Marcos Llorente, talismán de La Roja: 27 partidos, dos títulos y ninguna derrota

La Champions League femenina se ceba con el Real Madrid y deja un camino de rosas para el FC Barcelona

Marcos Llorente se retira de la selección española tras 27 partidos y cero goles: así ha sido su trayectoria con La Roja