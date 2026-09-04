Miguel Méndez: “Estoy feliz con el equipo, les gusta jugar juntas”

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Berlín, 4 sep (EFE).- España arrolló a Alemania en el debut de la Copa del Mundo y lo hizo desde el juego colectivo tanto en ataque como en defensa, una situación ante la que el seleccionador nacional Miguel Méndez se siente “feliz” ya que se trata de un grupo al que le gusta “jugar juntas”.

En la rueda de prensa previa al partido, Méndez resaltó que el juego en transición y el elevado grado de acierto en la primera mitad, fueron clave para obtener el triunfo.

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El técnico también resaltó la aportación de la segunda unidad: “Hemos trabajado muy bien desde el banquillo, nuestro segundo quinteto ha estado muy por encima del de Alemania”.

Méndez lamentó “no poder disfrutar del momento” al pensar que en 15 horas el equipo afronta otro duelo contra Mali (11:30 CET), sin embargo dijo que la cena y la preparación del choque serán “tranquilos” gracias al resultado de esta tarde.

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Por su parte, la pívot Raquel Carrera, que finalizó la cita con 10 puntos y 10 rebotes 17 de valoración, destacó que el punto fuerte fue “competir los 40 minutos”.

“Tenemos 12 jugadoras que entran en la pista y que lo dan todo sin importante el momento, empezamos desde a competir desde el primer minuto”, dijo.

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Carrera indicó que se ha sentido “muy cómoda” en pista tras haberse incorporado al grupo el pasado lunes debido a su compromiso con las New York Liberty de la WNBA.

La interior gallega aseguró que su rendimiento se debe “a las compañeras que juegan y al cuerpo técnico porque son una ayuda constante”. EFE

ip/jl