Mendy, fuera de la lista para la ‘Champions’; Sergio Martínez, dentro

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Madrid, 4 sep (EFE).- El Real Madrid envió a la UEFA su 'lista A' y 'B' de cara a la fase Liga de la Liga de Campeones, en las que no aparece el francés Ferland Mendy, actualmente lesionado, y sí Sergio Martínez, reciente fichaje procedente del Racing de Santander.

Es más, Sergio Martínez ocupa el lugar de Ferland Mendy en la 'lista A', la correspondiente a futbolistas pertenecientes al primer equipo y con un límite de 25 jugadores.

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Para la 'B', la normativa UEFA apunta a que los incluidos deben haber nacido del 1 de enero de 2005 en adelante y, desde que cumplió 15 años, haber pertenecido al club que lo inscribe durante “un período ininterrumpido de dos años, o durante un total de tres años consecutivos con un máximo de un año de cesión en un club de la misma federación".

Y esto último no lo cumple Sergio Martínez, fichado el pasado 31 de agosto por el Real Madrid procedente del Racing de Santander. Por ello ha sido incluido en la plaza de un Ferland Mendy cuyas lesiones en las últimas temporadas le han hecho ir perdiendo protagonismo. Además, la posición de lateral izquierdo la tiene cubierta el Real Madrid con Marc Cucurella y Álvaro Carreras

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La idea del club era que Sergio Martínez se incorporará al RM Castilla, primer filial madridista, y se fuera incorporando progresivamente a los entrenamientos a las órdenes de Mourinho. Sin embargo, el centrocampista ya ha completado dos entrenamientos con el primer equipo y forma parte también de la convocatoria del Real Madrid para su partido ante el Betis de este viernes.

Una lista de inscritos para la Liga de Campeones en la que aparecen el resto de integrantes de la primera plantilla, en la que Thiago Pitarch ha sido inscrito en la ‘B’ al cumplimentar ya las 25 plazas en la ‘A’ y en la que, por la misma normativa que impidió a Sergio Martínez ser inscrito en la ‘lista B’, el extremo Alexis Ciria se queda fuera.

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El futbolista fue fichado procedente del Sevilla en enero de 2026 y ha formado parte del día a día con el primer equipo desde la pretemporada, con protagonismo, su nombre apareció en las tres primeras convocatorias de Mourinho en Liga, pero se quedó sin hueco para la ‘Champions’.

Una ‘lista B’ en la que aparecen ocho canteranos: Jesús Fortea, Joan Martínez, Mario Rivas (defensas), Thiago Pitarch, Jorge Cestero, Diego Villalba, Gabriel Valero (centrocampistas) y Daniel Yáñez (delantero).

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El Real Madrid debutará en la fase Liga de la ‘Champions’ el próximo martes ante el Inter de Milán en un partido en el que Mourinho contará con tres bajas por sanción, tras ser expulsados en sus últimos partidos de la pasada temporada: Eduardo Camavinga, Arda Güler y Bernardo Silva. EFE