Espana agencias

Mendy, fuera de la lista para la ‘Champions’; Sergio Martínez, dentro

Guardar

Madrid, 4 sep (EFE).- El Real Madrid envió a la UEFA su 'lista A' y 'B' de cara a la fase Liga de la Liga de Campeones, en las que no aparece el francés Ferland Mendy, actualmente lesionado, y sí Sergio Martínez, reciente fichaje procedente del Racing de Santander.

Es más, Sergio Martínez ocupa el lugar de Ferland Mendy en la 'lista A', la correspondiente a futbolistas pertenecientes al primer equipo y con un límite de 25 jugadores.

PUBLICIDAD

Para la 'B', la normativa UEFA apunta a que los incluidos deben haber nacido del 1 de enero de 2005 en adelante y, desde que cumplió 15 años, haber pertenecido al club que lo inscribe durante “un período ininterrumpido de dos años, o durante un total de tres años consecutivos con un máximo de un año de cesión en un club de la misma federación".

Y esto último no lo cumple Sergio Martínez, fichado el pasado 31 de agosto por el Real Madrid procedente del Racing de Santander. Por ello ha sido incluido en la plaza de un Ferland Mendy cuyas lesiones en las últimas temporadas le han hecho ir perdiendo protagonismo. Además, la posición de lateral izquierdo la tiene cubierta el Real Madrid con Marc Cucurella y Álvaro Carreras

PUBLICIDAD

La idea del club era que Sergio Martínez se incorporará al RM Castilla, primer filial madridista, y se fuera incorporando progresivamente a los entrenamientos a las órdenes de Mourinho. Sin embargo, el centrocampista ya ha completado dos entrenamientos con el primer equipo y forma parte también de la convocatoria del Real Madrid para su partido ante el Betis de este viernes.

Una lista de inscritos para la Liga de Campeones en la que aparecen el resto de integrantes de la primera plantilla, en la que Thiago Pitarch ha sido inscrito en la ‘B’ al cumplimentar ya las 25 plazas en la ‘A’ y en la que, por la misma normativa que impidió a Sergio Martínez ser inscrito en la ‘lista B’, el extremo Alexis Ciria se queda fuera.

El futbolista fue fichado procedente del Sevilla en enero de 2026 y ha formado parte del día a día con el primer equipo desde la pretemporada, con protagonismo, su nombre apareció en las tres primeras convocatorias de Mourinho en Liga, pero se quedó sin hueco para la ‘Champions’.

Una ‘lista B’ en la que aparecen ocho canteranos: Jesús Fortea, Joan Martínez, Mario Rivas (defensas), Thiago Pitarch, Jorge Cestero, Diego Villalba, Gabriel Valero (centrocampistas) y Daniel Yáñez (delantero).

El Real Madrid debutará en la fase Liga de la ‘Champions’ el próximo martes ante el Inter de Milán en un partido en el que Mourinho contará con tres bajas por sanción, tras ser expulsados en sus últimos partidos de la pasada temporada: Eduardo Camavinga, Arda Güler y Bernardo Silva. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 4 de septiembre

Aquí también están los precios de las gasolinas en Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 4 de septiembre

Concorde, el avión comercial supersónico que llevaba de París a Nueva York en tres horas y media y consumía 25.600 litros de combustible por hora de vuelo

Durante 27 años de la historia de la aviación, de ser lo suficientemente “pudiente” uno podía hacerse la ruta transatlántica en algo más de la mitad de lo que tarda un tren en llegar de Murcia a Sevilla

Concorde, el avión comercial supersónico que llevaba de París a Nueva York en tres horas y media y consumía 25.600 litros de combustible por hora de vuelo

Anabel Pantoja, entre lágrimas, en la promo de ‘¡De Viernes!’: “Hay veces que no me quiero levantar de la cama”

La sobrina de Isabel Pantoja es la primera invitada de ‘¡De Viernes!’ en su nueva temporada y hablará de los meses más complicados de su vida, de su hija Alma y de su relación con David Rodríguez

Anabel Pantoja, entre lágrimas, en la promo de ‘¡De Viernes!’: “Hay veces que no me quiero levantar de la cama”

El calor obliga a la Aemet a poner en alerta a casi toda España: noches tórridas y temperaturas por encima de los 40 grados

Los termómetros continuarán marcando durante los siguientes días valores por encima de lo normal para la época del año

El calor obliga a la Aemet a poner en alerta a casi toda España: noches tórridas y temperaturas por encima de los 40 grados

Las tres señales de alerta de que tenemos la tensión alta, según un doctor: “La llaman la enfermedad silenciosa porque puedes tenerla y no darle importancia”

Algunos de los síntomas de la hipertensión pueden pasar desapercibidos

Las tres señales de alerta de que tenemos la tensión alta, según un doctor: “La llaman la enfermedad silenciosa porque puedes tenerla y no darle importancia”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un problema con los airbag en el contrato retrasa el nuevo ‘renting’ de los nueve coches oficiales para los altos cargos del Banco de España valorados en 980.100 euros

Un problema con los airbag en el contrato retrasa el nuevo ‘renting’ de los nueve coches oficiales para los altos cargos del Banco de España valorados en 980.100 euros

El Gobierno se escuda en que no hay orden directa de Rabat para no culpar a Marruecos a pesar de la presencia de sus militares

Un pueblo de la sierra (PP y Vox) aprueba un proyecto privado para construir 652 viviendas en una dehesa que se llevará por delante 1.000 árboles y un yacimiento arqueológico

Defensa confía en que la desclasificación dará la razón a Robles sobre que el CNI avisó de la entrada masiva en Ceuta

Pedro Sánchez y la crisis en Ceuta, en directo | Ceuta se personará como acusación particular por la entrada masiva de migrantes por el Tarajal

ECONOMÍA

El nuevo plan de ajuste del Grupo Volkswagen deja en el aire el futuro de Seat: la marca podría desaparecer antes de 2030

El nuevo plan de ajuste del Grupo Volkswagen deja en el aire el futuro de Seat: la marca podría desaparecer antes de 2030

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 4 de septiembre

Las hipotecas fijas arrasan a pesar de su subida: el 91% de compradores las eligen mientras las variables desaparecen del mercado

Un juzgado de Madrid condena a El Corte Inglés a pagar 110.500 euros a una empleada que recibió la incapacidad permanente total tras un resbalón camino al trabajo

Ayuso vs. Sánchez: Madrid planta a Hacienda y llama al boicot de la reforma de financiación autonómica

DEPORTES

Pablo Laíño, el vicepresidente “friki” del Ourense CF con solo 21 años: “Se ha convertido como en un hijo para mí”

Pablo Laíño, el vicepresidente “friki” del Ourense CF con solo 21 años: “Se ha convertido como en un hijo para mí”

La edad ya no perdona en el fútbol: por qué cada vez cuesta más encontrar equipo a las leyendas

Perico Delgado, ganador de la Vuelta España, cuenta cómo se preparaba para competir: “Esto lo haces ahora y te echan”

Marcos Llorente anuncia que deja la selección española: “Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia”

Raúl Asencio rompe su silencio tras el juicio y el escándalo por alcohol: “Estoy profundamente arrepentido y asumo mi responsabilidad”