María Conde: “Era un partido marcado en el calendario”

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Berlín, 4 sep (EFE).- España ha arrollado a Alemania (83-53) en un partido que la selección "tenía marcado en el calendario" por ser el primero del torneo, según dijo María Conde.

España mostró un juego muy coral con aportación ofensiva de todas las jugadoras y según Conde, esto es algo “que Miguel ha resaltado mucho” y es que este mundial es “un trabajo de todas”.

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“Sabemos que un día le tocará a una y otros días a otra, pero es importante que todas estemos preparadas para sumar y eso es lo que hemos intentado hoy”, resaltó.

España juega este sábado ante Mali, un rival "muy físico" que propondrá "un partido muy complicado”.

El conjunto africano llegará al Max-Schmeling Halle necesitado del triunfo tras su derrota de esta mañana ante Japón (102-97). EFE

ip/sab

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