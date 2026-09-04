Luis García Plaza alaba el "cierre increíble" del mercado del Sevilla

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Sevilla, 4 sep (EFE).- El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, declaró este viernes que "los últimos días del mercado fueron chulos, de mucho estrés y frenéticos" porque el club andaluz logró hacer un "cierre increíble con la incorporación de (Youssouf) Fofana", centrocampista internacional francés.

García Plaza se mostró "muy contento con el trabajo de José Ignacio (Navarro) -director deportivo- con todo su equipo", que habían fichado a dos jugadores en la mañana del día 1 "pero faltaba un mediocentro" al que "ficharon en una hora", cuando "se rompió su opción de volver a Francia y se puso a tiro. En el club estuvieron ágiles y el chico tuvo en cuenta la fuerza de la marca Sevilla".

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El técnico madrileño, en la comparecencia de prensa que ofreció tras el entrenamiento en la ciudad deportiva sevillista antes de que el domingo jueguen en el campo del Espanyol en la cuarta jornada de LaLiga EA Sports, anunció que tanto Fofana como los otros dos refuerzos de última hora, el delantero belga Lucas Stassin y el extremo portugués Félix Correia, "irán convocados".

"Todos tienen situaciones diferentes. Félix ha participado con su equipo (Lille); Lucas menos (Saint Étienne) y 'Fofa' estaba apartado ((Milan), pero los tres estarán al cien por cien en la convocatoria, aunque no sé si jugarán o no", explicó.

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García Plaza aseguró que "el equipo está con ganas" de medirse a los pericos porque atraviesa "un buen momento tras sumar seis de nueve" puntos posibles, si bien admitió que "la pasada jornada", contra el Atlético, le "faltó ser el equipo incómodo en defensa" que suele ser, aunque recordó que "ellos -Atlético- tuvieron una eficacia terrible", además de que el Sevilla fue "en el partido en el que más" atacó de los tres primeros de este curso.

El preparador sevillista destacó que el partido ante el Espanyol "será muy difícil" y que ahora deben "trabajar, competir y quedar lo mejor posible" en la presente temporada.

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También recalcó que está "satisfecho" por el "cambio total" que se le ha dado a la plantilla en verano gracias al director deportivo, quien "ha demostrado que era el hombre ideal" para tal tarea, porque "ha tomado las riendas" para formar un plantel que "va a competir para intentar no sufrir con en los dos últimos años". EFE

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