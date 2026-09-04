Luis Enrique renueva con el PSG hasta 2030

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Redacción deportes, 4 sep (EFE).- El París Saint-Germain comunicó este viernes la renovación de Luis Enrique Martínez como entrenador del equipo hasta 2030, según anunció antes del inicio del encuentro contra el Mónaco en el Parque de los Príncipes.

También informó de las ampliaciones de contrato del español Fabián Ruiz hasta 2028 y del ecuatoriano William Pacho, el portugués Joao Neves, el francés Senny Mayulu y el brasileño Lucas Beraldo hasta 2031. EFE

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