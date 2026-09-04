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Los vecinos de Ceuta vuelven a protestar para no alojar migrantes en la zona del puerto

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Ceuta, 4 sep (EFE).- Los vecinos de las barriadas de la Junta Obras del Puerto y de Parques de Ceuta han vuelto a salir a la calle a última hora de la tarde de este viernes en señal de protesta por la intención de establecer un centro temporal de acogida de migrantes en la zona del muelle de Poniente, cerca de estos dos núcleos de población.

Los vecinos han mostrado su rechazo a esta ubicación al entender que las parcelas que el Gobierno central pretende acondicionar están muy cerca de estas dos barriadas así como de un colegio público, según han informado a EFE los organizadores de la protesta.

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Los manifestantes han pedido tener información por parte del Gobierno, que es el propietario de los terrenos, antes de llevar a cabo ninguna acción.

En la protesta han participado muchos menores con banderas de Ceuta y España y con pancartas donde se podía leer "Necesito ser niño en mi ciudad" o "Retornos ágiles y efectivos ya", en contra de la presencia en las calles de los migrantes.

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Los vecinos han vuelto a ocupar la carrera de la avenida del puerto de Ceuta, cortando la circulación, y han advertido que continuarán con este tipo de movilizaciones. EFE

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