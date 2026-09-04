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La Bolsa española abre una caída del 0,16 %, pendiente del informe de empleo de EEUU

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Madrid, 4 sep (EFE).- La Bolsa española ha abierto este viernes con leves pérdidas del 0,16 %, a pesar de que el precio crudo y el rendimiento de la deuda soberana se mantienen estables, y en la que se conocerá la gran referencia macroeconómica de la semana, que es el informe de empleo de EEUU.

En la apertura, el IBEX 35, el principal selectivo español, se aleja de los 20.000 puntos. Cae ese 0,16 %, hasta los 19.967,4 enteros. Las ganancias del año son del 15,37 %.

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En otros mercados, el precio del crudo brent, el de referencia en Europa, cotiza casi sin variación, en los 95,46 dólares, mientras que el euro sube y se cambia a 1,162 dólares. EFE

(Foto)(Vídeo)

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