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Karalis conquista su primer 'diamante' tras la lesión de Duplantis

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Redacción deportes, 4 sep (EFE).- El griego Emmanouil Karalis, con una marca de 6,12 metros, logró este viernes la victoria en la final de salto con pértiga de la Liga Diamante disputada en el estadio Rey Balduino de Bruselas (Bélgica), tras una competición en la que no tomó parte el gran favorito, el sueco Armand Duplantis, que se retiró en el calentamiento aquejado de molestias.

Tras experimentar molestias durante el calentamiento, el doble campeón olímpico y siete veces campeón mundial, Armand Duplantis, decidió retirarse sin intentar el primer salto, renunciando a la posibilidad de sumar su sexto 'diamante'.

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"El problema en la pierna empezó en Londres. Después me encontré bien pero el dolor volvió en Zúrich. Seguí adelante y quizá me exigí demasiado. Hoy dije que si notaba esa molestia durante el calentamiento no iba a saltar. Por eso tomé la difícil decisión de no competir, que es lo peor que te puede pasar. Los aficionados querían ver un buen espectáculo y ojalá pudiera ofrecérselo pero ahora mismo no puedo hacerlo. Tengo la cabeza en mil sitios. Es muy difícil, pero así es la vida. Intento mantener la calma y ser positivo", dijo Duplantis, en la zona mixta del estadio.

La ausencia de Duplantis la aprovechó Karalis, que lleva mucho tiempo encadenando segundos puestos y medallas de plata en campeonatos internacionales a la sombra del sueco. De hecho, hasta el momento, solo había ganado dos veces en reuniones de la Liga Diamante. La primera en 2025 en Lausana (Suiza) y la segunda este año en Doha (Catar).

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El griego alcanzó los 6,12 metros al tercer intento, récord del mitin, y se impuso con mucha contundencia, ya que el segundo fue el noruego Sondre Guttormsen, que se quedó en 5,82, misma marca que el australiano Kurtis Marschall. EFE

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