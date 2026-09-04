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Jové denuncia las "maniobras dilatorias" del TSJC tras no aplicarle la amnistía

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Barcelona, 4 sep (EFE).- El diputado de ERC y exalto cargo del Govern Josep Maria Jové ha denunciado este viernes las "maniobras dilatorias" del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tras su decisión de no aplicarle ya la amnistía a él y a otro excargo de ERC, Lluís Salvadó.

El TSJC ha rechazado amnistiar ya a Jové y Salvadó, a la espera de que la justicia europea resuelva las cuestiones prejudiciales que le planteó, porque la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avaló la ley no "responde" a todas sus reservas.

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Acusados de malversación, prevaricación y desobediencia por su papel en la organización del 1-O cuando ejercían como altos cargos en la Conselleria de Economía en la etapa de Oriol Junqueras (ERC) durante el 'procés', Jové y Salvadó pidieron la aplicación de la amnistía tras la sentencia del TJUE del pasado 16 de julio que avalaba la ley.

Esta sentencia resolvía la cuestión prejudicial que le planteó el Tribunal de Cuentas y descartó que la amnistía en relación con los gastos del 'procés' contraviniera la normativa comunitaria, pero el TJUE todavía no se ha pronunciado sobre las prejudiciales que presentó el TSJC por la causa de Jové y Salvadó.

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En declaraciones a RAC1, Jové ha reiterado que las dudas del TSJC "ya están respondidas" en la sentencia del TJUE de julio "porque son casi exactamente las mismas" que las que planteaba el Tribunal de Cuentas.

"Mandaremos un escrito al TJUE poniendo de manifiesto las maniobras dilatorias que está haciendo el TSJC, a ver cómo responde", ha indicado.

Asimismo, ha señalado que ahora tendrán que esperar a la decisión del TJUE sobre las prejudiciales solicitadas por el TSJC, "si las sigue tramitando y las responde o las da por respondidas", sin poder precisar el calendario.

Jové, que actualmente es el presidente del grupo de ERC en el Parlament, ha señalado que su situación judicial es "una espada de Damocles" que lleva encima desde hace nueve años y que repercute en el "sufrimiento personal y del entorno familiar", a pesar de que a efectos prácticos puede seguir en política porque no ha sido juzgado ni condenado. EFE

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