Ingresa un prisión un hombre por una agresión sexual a una mujer en Logroño

Guardar

Logroño, 4 sep (EFE).- Un hombre ha ingresado en prisión como presunto autor de una agresión sexual a una mujer en Logroño, con la que intentó mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad en el domicilio del detenido.

La Jefatura Superior de Policía de La Rioja ha informado este viernes, en una nota, que, tras la investigación de los hechos y la detención de este hombre, la autoridad judicial ordenó su ingreso en un centro penitenciario.

PUBLICIDAD

Este hombre, quien cuenta con antecedentes policiales, ya fue detenido con anterioridad tras ser sorprendido cuando, presuntamente, realizaba grabaciones a mujeres por debajo de sus faldas. EFE