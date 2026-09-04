Ian Barrufet: "Lo importante era ganar el partido para jugar la final"

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Vigo, 4 sep (EFE).- El internacional español Ian Barrufet, extremo izquierdo del Barça, se mostró muy contento por el pase a la final de la Supercopa Ibérica tras derrotar al Oporto.

“Al final lo más importante es que hemos ganado y el sábado vamos a jugar la final. El Oporto es un equipo muy completo, muy bueno y han hecho un gran partido”, comentó tras el encuentro a los periodistas.

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El extremo azulgrana, autor de seis goles en el encuentro, recordó que el Barça “siempre aspira a ganar todos los títulos”, por lo que el sábado buscarán el primero ante el vencedor del Bidasoa-Sporting de Portugal.

“Es nuestra filosofía correr para adelante y para atrás, defender duro y salir al contraataque. Ellos también juegan así, por eso creo que se ha visto un partido muy dinámico, con muchos goles y muy bonito para el espectador”, manifestó. EFE

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dmg/apa