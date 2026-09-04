Hereu se reúne este viernes con Airbus y los sindicatos para mediar en la huelga

Guardar

Madrid, 4 sep (EFE).- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, mantendrá este viernes una reunión de mediación con Airbus y los representantes sindicales de la plantilla en huelga, según ha detallado el ministerio en un comunicado.

El sindicato ÚTIL ha informado a EFE que no está pactada la retirada de la huelga, ya que la asamblea lo decidirá dependiendo de si está conforme con lo que resulte de la reunión del ministerio.

PUBLICIDAD

La reunión entre Hereu y los trabajadores de Airbus tendrá lugar a las 12:30 y se produce después de que el fabricante aeronáutico haya cerrado este jueves la segunda mesa de mediación en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).

La huelga en Airbus arrancó el 1 de julio con la denuncia de recortes en el teletrabajo y la pérdida de poder adquisitivo como los dos principales detonantes del malestar entre la plantilla.

PUBLICIDAD

El delegado sindical de CGT ha recalcado que los puntos más importantes por el momento siguen siendo la revisión salarial, las vacaciones flexibles, la ampliación del teletrabajo y las garantías de futuro para los trabajadores de Casa-Espacio.

En este contexto, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de Andalucía, Rocío Blanco, ha advertido de que la huelga puede tener "consecuencias muy graves para el empleo" en un sector que es "estratégico" para la comunidad.

PUBLICIDAD

Del sector aeronáutico en Andalucía dependen hasta 4.000 empleos directos entre las provincias de Sevilla y Cádiz, a los que se suman otros 15.000 indirectos.

Blanco ha pedido a las partes que hagan un esfuerzo para alcanzar un acuerdo porque la comunidad "no puede permitirse poner en riesgo programas estratégicos ni un patrimonio industrial y aeronáutico construido ya desde hace más de un siglo".

PUBLICIDAD

Airbus cuenta en España con unos 14.000 trabajadores repartidos entre las plantas de Getafe -9.000 empleados-, Illescas (Toledo), Albacete, Cádiz y los centros sevillanos de Tablada y San Pablo. EFE