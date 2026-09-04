Gurri: "Creo que podemos ganar al Barça en la final"

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Vigo, 4 sep (EFE).- El internacional español Jan Gurri, jugador del Sporting de Portugal, confía en romper mañana, sábado, el pleno de triunfos del Barça en la final de la Supercopa Ibérica de balonmano.

“Ganar sería estupendo, pero no será fácil porque el Barça es un equipo muy difícil. Yo creo que podemos ganar este trofeo, pero para conseguirlo tendremos que estar al cien por cien en defensa y en ataque. Necesitaremos ser un equipo contundente”, avisó.

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El primera línea español destacó “el plus” que dieron “tanto en ataque como en defensa” en la segunda parte de la semifinal contra el Bidasoa, el cual fue “clave” para tumbar al conjunto dirigido por Alex Mozas.

“Bidasoa es un equipo muy grande, que juega muy bien en ataque y en defensa, y hoy nos ha puesto las cosas muy difíciles. Ellos han estado muy bien, pero al final nosotros hemos impuesto una marcha más y hemos conseguido la victoria”, señaló. EFE

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dmg/apa