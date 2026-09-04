Extinguido el incendio de Guadalajara tras 51 días y 34.000 hectáreas afectadas

Guardar

Toledo, 4 sep (EFE).- El incendio forestal de La Mierla (Guadalajara), que ha afectado a más de 34.000 hectáreas en la Sierra Norte de la provincia, ha quedado extinguido este viernes después de 51 días desde su detección y más de 1.100 efectivos implicados.

Según el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible, el fuego ha quedado definitivamente extinguido a las 18:30 horas de este viernes.

PUBLICIDAD

El incendio de La Mierla fue detectado poco antes de las 14:00 horas del 16 de julio y no se pudo dar por controlado hasta 18 días después, el 3 de agosto.

El incendio ha afectado a 34.447 hectáreas, la mayoría de ellas en el Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara, y obligó a desalojar más de treinta localidades, a confinar otras catorce y a movilizar a más de 1.125 efectivos y 240 medios, incluida la Unidad Militar de Emergencias (UME).

PUBLICIDAD

Este jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, relató que en el incendio hubo zonas "con más de 1.000 grados de temperatura; eso es un volcán".

El Gobierno regional publicó también este jueves en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el acuerdo que regula el ámbito territorial del Plan de Recuperación de la Sierra Norte de Guadalajara, que está elaborando tras el incendio forestal.

PUBLICIDAD

El acuerdo determina el ámbito territorial de ese plan de recuperación e impulsa la planificación, coordinación y ejecución de las actuaciones dirigidas a la recuperación ambiental, territorial, económica y social de la zona afectada. EFE