España espera a Mali con la clasificación a la vista

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Julia López

Berlín, 4 sep (EFE).- La selección española se enfrenta a Mali este sábado (11:30 hora CET, 09.30 GMT) sin apenas tiempo para disfrutar de las buenas sensaciones obtenidas con la contundente victoria ante Alemania en el debut mundialista y con la clasificación a tiro, que asegurará si logra el triunfo frente al combinado africano.

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Será un duelo decisivo para el devenir del Grupo A porque Mali acumula una derrota ante Japón y, en caso de derrota, podría quedar en una situación delicada, mientras que España amarraría su clasificación a la siguiente fase.

La principal amenaza de Mali es una conocida para los aficionados españoles, la jugadora de Azulmarino Mallorca, Sika Koné, una jugadora versátil y con gran poderío.

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Sin embargo, el equipo de Miguel Méndez llega al partido con buenas sensaciones tras derrotar a las anfitrionas por 30 puntos (83-53) en un encuentro en el que brillaron sobre todo sus jugadoras interiores, Awa Fam (25 de valoración) y Raquel Carrera (doble-doble con 10 puntos y 10 rebotes).

El partido se disputará en el pabellón Max-Schmeling-Halle de la capital alemana, mientras que por la tarde se enfrentarán entre sí las otras dos integrantes del Grupo A, Alemania y Japón. EFE

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