El London City Lionesses de Alexia Putellas arranca el curso con victoria ante el United

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Redacción deportes, 4 sep (EFE).- El London City Lionesses, el club al que la española Alexia Putellas llegó este verano tras más de una década en el Barcelona, ha debutado en la Superliga femenina inglesa con una victoria por 2-1 sobre el Manchester United.

El equipo londindense se impuso en el CopperJax Community Stadium de Bromley con goles de la sueca Julia Zigotti Olme, que abrió el marcador en propia meta en el minuto 9, y la neerlandesa Danielle van de Donk, que cerró el triunfo con un tanto de espuela en el 82.

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En el tiempo añadido (min. 10) el United anotó el 2-1 definitivo con un gol de la canadiens Simi Awujo.

Alexia Putellas, capitana del equipo, fue titular y jugó 84 de un partido en el que también jugaron con las Lionesses la portera Elene Lete y Mapi León.

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La doble Balón de Oro es uno de los grandes reclamos del equipo londinense, que se ha reforzado notablemente para conseguir pugnar con los grandes de la Superliga inglesa, por lo que también han llegado jugadoras como Mapi León, también ex del Barça, Mary Earps, la francesa Kadidiatou Diani o la alemana Nicole Anyomi, entre otras. EFE