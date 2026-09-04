El juez rechaza la nulidad de la causa de Plus Ultra planteada por Zapatero

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Madrid, 04 sep (EFE).- El juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha rechazado el incidente de nulidad planteado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero al entender que no fueron vulnerados sus derechos.

El juez, en un auto que no admite recurso, zanja de este modo la pretensión del expresidente del Ejecutivo de anular la investigación que sigue contra él por liderar presuntamente una red de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra.

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Calama, que en principio había inadmitido el escrito por haber sido presentado fuera de plazo, rectificó posteriormente y aceptó estudiar algunas de las alegaciones, pero, de acuerdo con el criterio del fiscal, ha decidido rechazarlas. EFE