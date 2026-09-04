El Guardés disputará íntegramente en su pista la eliminatoria ante el Boden sueco

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Vigo, 4 sep (EFE).- El Atlético Guardés informó este viernes de que ha llegado a un acuerdo con el Boden sueco para disputar la eliminatoria europea de la Liga Europea de balonmano femenino íntegramente en su pabellón de A Sangriña (A Guarda).

“Tras una fructífera negociación, el rival escandinavo ha aceptado traer ambos partidos a A Guarda, ya que suponía la opción más económicamente viable a pesar de contar con el derecho de local en la eliminatoria. Por una parte, los precios de alojamientos y manutención son mucho más elevados en Suecia, lo cual descartó con facilidad la opción de celebrar los dos duelos allí”, apunta el club gallego en su comunicado.

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El partido ida de esta eliminatoria se disputará el sábado 3 de octubre, mientras que el de vuelta será al día siguiente, siendo ambos en horario de mañana (12.00 horas). EFE

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