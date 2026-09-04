Espana agencias

El Gobierno despliega en Ceuta equipos para atender a mujeres inmigrantes con niños

Guardar

Madrid, 4 sep (EFE).- El Gobierno ha iniciado el envío a Ceuta de las denominadas estructuras START (Equipo Técnico Español de Respuesta Humanitaria, por sus siglas en inglés) que con capacidad para 600 personas se habilitarán para atender prioritariamente a mujeres inmigrantes con sus niños en situación de vulnerabilidad.

Las unidades START se suman a las carpas de atención social y humanitaria ya instaladas en los espacios acotados para las filiaciones, informa el Ministerio de Política Territorial.

PUBLICIDAD

El objetivo es reforzar los trabajos de filiación y atención humanitaria a los inmigrantes que se encuentran en la ciudad autónoma para agilizar los trámites para el retorno de las personas que no tengan reconocido el derecho a protección internacional.

Las estructuras START de la Agencia Española de Cooperación Internacional dependiente del Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación fueron desplegadas recientemente en España durante la dana de Valencia y destacan por su autonomía y rápida instalación.

PUBLICIDAD

Incluyen diez carpas de 42 metros cuadrados y 40 de 36 de arco inflable, lo que supone más de 1.800 metros cuadrados en total y una capacidad de atención de hasta 600 personas sobre el terreno.

En un comunicado Ángel Víctor Torres, que coordina los apoyos logísticos como autoridad funcional ante la crisis migratoria de Ceuta, explica que este viernes los catorce camiones que contienen esta infraestructura y los elementos para su montaje embarcan en Algeciras (Cádiz) y a la mayor brevedad se podría iniciar su establecimiento en la ciudad autónoma.

Esta nueva dotación se une a otros envíos del Ministerio de Defensa que se encuentran en curso como más carpas y literas.

Todas estas infraestructuras se irán añadiendo a las carpas de atención social y humanitaria ya instaladas en los espacios acotados destinados a la filiación de inmigrantes reforzando así la capacidad operativa y la respuesta inmediata en la zona. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Audiencia Nacional defiende a la jueza de la crisis de Ceuta frente a Marlaska: “Está actuando en defensa del interés general de España”

La Sala también ha recalcado que Tardón “no ha interferido en la seguridad nacional con su actuación jurisdiccional”

La Audiencia Nacional defiende a la jueza de la crisis de Ceuta frente a Marlaska: “Está actuando en defensa del interés general de España”

Cuándo vuelve el cole en la Comunidad Valenciana: fechas importantes del curso 2026-2027, festivos y vacaciones

La mayoría de los estudiantes de esta comunidad autónoma no regresarán a las aulas hasta mediados de la semana que viene

Cuándo vuelve el cole en la Comunidad Valenciana: fechas importantes del curso 2026-2027, festivos y vacaciones

Las autonomías del PP no secundan el boicot de Ayuso y acuden a la votación para la reforma de la financiación autonómica

Las comunidades gobernadas por el partido popular se han presentado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera pese al llamamiento de la presidenta madrileña a paralizar la revisión del sistema de reparto

Las autonomías del PP no secundan el boicot de Ayuso y acuden a la votación para la reforma de la financiación autonómica

Carlos Peguer, de ‘La Pija y la Quinqui’, anuncia que se casa con Nacho Arráez, su novio desde hace más de dos años

El creador de contenido da un nuevo paso en su relación después de haber hablado públicamente de sus deseos de pasar por el altar

Carlos Peguer, de ‘La Pija y la Quinqui’, anuncia que se casa con Nacho Arráez, su novio desde hace más de dos años

Antonio Balas asciende tras la firma de Margarita Robles y continuará en la UCO a través de una comisión de servicio

El texto señala que el ahora coronel deja su destino anterior. A la vez, establece su continuidad en la unidad

Antonio Balas asciende tras la firma de Margarita Robles y continuará en la UCO a través de una comisión de servicio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional defiende a la jueza de la crisis de Ceuta frente a Marlaska: “Está actuando en defensa del interés general de España”

La Audiencia Nacional defiende a la jueza de la crisis de Ceuta frente a Marlaska: “Está actuando en defensa del interés general de España”

Qué ver en un día en las Islas Cíes: guía práctica para aprovechar al máximo la visita

Antonio Balas asciende tras la firma de Margarita Robles y continuará en la UCO a través de una comisión de servicio

Esto dicen las últimas pruebas de seguridad Euro NCAP: tres coches chinos consiguen la máxima puntuación por encima del Cupra Raval

Detenido un migrante en Ceuta tras amenazar con apuñalar a un militar

ECONOMÍA

Las autonomías del PP no secundan el boicot de Ayuso y acuden a la votación para la reforma de la financiación autonómica

Las autonomías del PP no secundan el boicot de Ayuso y acuden a la votación para la reforma de la financiación autonómica

Tengo un Seat: qué pasa con mi garantía si la marca desaparece

El nuevo plan de ajuste del Grupo Volkswagen deja en el aire el futuro de Seat: la marca podría desaparecer antes de 2030

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 4 de septiembre

Las hipotecas fijas arrasan a pesar de su subida: el 91% de compradores las eligen mientras las variables desaparecen del mercado

DEPORTES

Pablo Laíño, el vicepresidente “friki” del Ourense CF con solo 21 años: “Se ha convertido como en un hijo para mí”

Pablo Laíño, el vicepresidente “friki” del Ourense CF con solo 21 años: “Se ha convertido como en un hijo para mí”

La edad ya no perdona en el fútbol: por qué cada vez cuesta más encontrar equipo a las leyendas

Perico Delgado, ganador de la Vuelta España, cuenta cómo se preparaba para competir: “Esto lo haces ahora y te echan”

Marcos Llorente anuncia que deja la selección española: “Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia”

Raúl Asencio rompe su silencio tras el juicio y el escándalo por alcohol: “Estoy profundamente arrepentido y asumo mi responsabilidad”