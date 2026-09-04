El Gobierno despliega en Ceuta equipos para atender a mujeres inmigrantes con niños

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Madrid, 4 sep (EFE).- El Gobierno ha iniciado el envío a Ceuta de las denominadas estructuras START (Equipo Técnico Español de Respuesta Humanitaria, por sus siglas en inglés) que con capacidad para 600 personas se habilitarán para atender prioritariamente a mujeres inmigrantes con sus niños en situación de vulnerabilidad.

Las unidades START se suman a las carpas de atención social y humanitaria ya instaladas en los espacios acotados para las filiaciones, informa el Ministerio de Política Territorial.

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El objetivo es reforzar los trabajos de filiación y atención humanitaria a los inmigrantes que se encuentran en la ciudad autónoma para agilizar los trámites para el retorno de las personas que no tengan reconocido el derecho a protección internacional.

Las estructuras START de la Agencia Española de Cooperación Internacional dependiente del Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación fueron desplegadas recientemente en España durante la dana de Valencia y destacan por su autonomía y rápida instalación.

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Incluyen diez carpas de 42 metros cuadrados y 40 de 36 de arco inflable, lo que supone más de 1.800 metros cuadrados en total y una capacidad de atención de hasta 600 personas sobre el terreno.

En un comunicado Ángel Víctor Torres, que coordina los apoyos logísticos como autoridad funcional ante la crisis migratoria de Ceuta, explica que este viernes los catorce camiones que contienen esta infraestructura y los elementos para su montaje embarcan en Algeciras (Cádiz) y a la mayor brevedad se podría iniciar su establecimiento en la ciudad autónoma.

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Esta nueva dotación se une a otros envíos del Ministerio de Defensa que se encuentran en curso como más carpas y literas.

Todas estas infraestructuras se irán añadiendo a las carpas de atención social y humanitaria ya instaladas en los espacios acotados destinados a la filiación de inmigrantes reforzando así la capacidad operativa y la respuesta inmediata en la zona. EFE

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