El Gobierno da seis meses a Santoña (Cantabria) para retirar el monumento a Carrero Blanco

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Santander, 04 sep (EFE).- El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha emitido una resolución en la que informa de la entrada del monumento a Carrero Blanco en Santoña (Cantabria) en el catálogo de simbología franquista y da seis meses al Ayuntamiento para retirarlo de la vía pública.

Así se lo ha confirmado a EFE el portavoz de la asociación Héroes de la República y Libertad, Jorge Suárez, tras aparecer publicada esta información en medios de comunicación regionales.

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Suárez ha explicado que fue su asociación la que alegó al Ministerio para que incluyera el monumento en el catálogo de símbolos contrarios a la Memoria Democrática y ha criticado la posibilidad de que sea considerado un bien de interés cultural, como pidió el Parlamento de Cantabria con los votos de PP, PRC y Vox y el rechazo del PSOE.

El portavoz de Héroes de la República ha advertido de que el incumplimiento de esta resolución emitida el miércoles, que tiene carácter administrativo y se puede recurrir ante la Secretaría de Estado, puede conllevar sanciones graves para el Ayuntamiento y sus representantes.

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La valoración de Jorge Suaréz de este documento es "totalmente positiva", porque, ha alegado, "no se pueden utilizar subterfugios para incumplir la ley". "Es un tema de higiene democrática; no se puede disfrazar ese monumento como un bien de interés cultural", ha manifestado. EFE