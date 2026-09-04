El delantero Julen Lobete se pierde la temporada por una rotura de ligamento cruzado

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Málaga, 4 sep (EFE).- El delantero del Málaga Julen Lobete ha sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y del ligamento colateral interno, por lo que será baja durante toda esta temporada, informó este viernes el club.

Lobete se lesionó en el entrenamiento del jueves en una acción fortuita y, tras las pruebas médicas que se le practicaron este viernes, se confirmó la gravedad de la dolencia y se anunció una intervención quirúrgica en los próximos días.

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Otro futbolista que pasará por el quirófano finalmente es el centrocampista Aaron Ochoa, que, tras un tratamiento conservador de la lesión de menisco en la rodilla derecha, no mejora y se solventará con una operación el próximo lunes en Madrid.

La plantilla del Málaga completó este viernes la cuarta sesión de trabajo de la semana, con las que prepara la visita el domingo del Levante, en las instalaciones del estadio de La Rosaleda, y lo hizo con la novedad de la incorporación del delantero Adrián Niño, lesionado con un problema muscular que le ha impedido debutar en LaLiga EA Sports. EFE

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jrl/agr/cmm