El británico Tosan Evbuomwan se perderá la Supercopa de España por lesión

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Barcelona, 4 sep (EFE).- El ala pívot británico del Barça Tosan Evbuomwan será baja para la próxima Supercopa de España, que se iniciará dentro de quince días en Badalona, al sufrir una subluxación en el hombre que le mantendrá, al menos, tres semanas de baja, según ha anunciado la entidad azulgrana.

Evbuomwan se lesionó durante la ventana de selecciones con el equipo británico y por lo tanto no podrá incorporarse a la pretemporada que el equipo de Aleksander Sekulic desarrolla en Andorra.

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En su comunicado, el Barça ha informado que el británico seguirá un tratamiento de rehabilitación y que será reevaluado en tres semanas.

Evbuomwan tampoco llegará a tiempo para disputar la Lliga Catalana, en la que el Barça se medirá con el MoraBanc Andorra el 10 de septiembre y al día siguiente con el Kids&Us Manresa.

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El equipo azulgrana realizó este viernes una actividad grupal en el circuito Andorra-Pas de la Casa, en la que los jugadores y el cuerpo técnico mostraron sus habilidades en la conducción de karts. EFE