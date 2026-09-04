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Dani Fernández: "No podemos tener esos apagones de la segunda parte"

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Vigo, 4 sep (EFE).- El internacional español Dani Fernández, extremo izquierdo del Barça, espera que su equipo aprenda de los errores cometidos ante el Porto de cara a la final de mañana, sábado, de la Supercopa Ibérica, donde se enfrentarán al vencedor del Bidasoa-Sporting de Portugal.

“Teníamos claro que iba a ser un partido muy duro, pero estamos contentos porque mañana vamos a jugar otra final, que era el objetivo. Este partido nos vale para aprender, el Porto nos ha puesto las cosas muy difíciles, tiene mucho mérito lo que han hecho hoy aquí”, indicó.

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Dani Fernández, autor de seis goles en el encuentro, pidió “madurez” a sus compañeros porque “tres o cuatro pérdidas tontas” dieron vida al conjunto portugués en el inicio de la segunda parte.

“No podemos tener esos apagones que hemos tenido en la segunda parte, ojalá no se repitan”, avisó el canterano del Barça.

El extremo pidió quedarse con la primera parte porque “fue muy buena”, así como centrarse en la final de mañana porque “la exigencia de este club es ganar todos los partidos”.

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“Sabemos que es muy complicado ganar todos los títulos en España y la Liga de Campeones. El año pasado se consiguió, pero eso ya no vale de nada. Esta camiseta te exige pelear por todo”. EFE

dmg/jl

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