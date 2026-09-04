Cuatro partidos de sanción, dos a cumplir ahora, y 50.000 euros a Guendouzi

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Madrid, 4 sep (EFE).- El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA impuso este viernes cuatro partidos de sanción y una multa de 50.000 euros al futbolista del Fenerbahce Matteo Guendouzi por los incidentes al final del partido de la previa de la Liga de Campeones contra el Olympique Lyon, aunque dos de esos encuentros quedan en suspenso sujetos “a un periodo de prueba de un año”, según informó el organismo.

El citado órgano acordó tal castigo “por insultar a otros presentes en el partido, provocar a los espectadores y violar las reglas básicas de conducta decente”, aunque inicialmente sólo deberá cumplir dos de ellos, que serán en la primera y segunda jornada de la primera fase de la Liga de Campeones frente al Roma, en casa, y el Aston Villa, como visitante.

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En el caso de Mason Greenwood, también sancionado, no deberá cumplir el encuentro con el que ha sido suspendido por vulnerar “las reglas básicas de conducta decente”, ya que el único partido con el que ha sido sancionado “está sujeto” igualmente “a un periodo de prueba de un año”. Sí deberá pagar la sanción económica de 30.000 euros.

En cuanto a su rival, el entrenador de porteros del Olympique Lyon, Antonio Ferreira, ha sido sancionado “por un total de cinco partidos de clubes de la UEFA en los que habría participado de otro modo, por agresión grave”. “La suspensión de dos de estos partidos está sujeta a un periodo de prueba de un año, a partir de la fecha de la presente decisión”, añadió el organismo.

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Además, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA multó al Fenerbahce con 30.000 euros por el encendido y lanzamiento de pirotecnia por parte de sus aficionados, con 15.000 euros por disturbios y con 50.000 euros por vulnerar “las normas generales y básicas de conducta”, con lo que supone un total de 95.000 euros, en el mismo partido.

Asimismo, ha decidido multar al conjunto francés con 48.000 euros “por lanzar objetos”, con 5.500 euros por encendido de pirotecnia, con 5.000 euros por disturbios y con 50.000 euros “por violar las normas generales y básicas de conducta”.

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El encuentro, disputado el pasado 26 de agosto en Lyon, acabó con un enfrentamiento entre ambos conjuntos sobre el césped, tras los gestos de celebración del jugador del Fenerbahce Mateo Guendouzi, con pasado en el Olympique de Marsella, después de la clasificación de su equipo para la primera fase de la Liga de Campeones.

Durante el calentamiento, Geundouzi también hizo gestos ofensivos hacia la grada, que respondió con silbidos al mismo. Al final del choque, cuando se dirigía hacia los vestuarios, el preparador de porteros del Lyon, Antonio Ferreira, intentó agredir al jugador.

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Otros jugadores del Fenerbahçe actuaron entonces contra el agresor y desde la grada se produjo un lanzamiento de objetos. EFE