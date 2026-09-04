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Comienza una escalonada vuelta a las aulas hasta mediados de mes

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Madrid, 4 ago (EFE).- Los alumnos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional de Navarra serán la avanzadilla del inicio del curso escolar 2026-2027, ya que vuelven a las aulas este viernes, aunque la mayor parte de los ocho millones de estudiantes no universitarios en España iniciarán las clases la próxima semana.

El calendario escolar tiene un inicio escalonado, que se prolonga hasta mediados de mes en algunos niveles y comunidades.

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Este año está marcado por movilizaciones del profesorado, por una inversión familiar cada vez más elevada para libros, uniformes y comedores, y con todas las miradas puestas en Ceuta, donde la comunidad educativa reclama más medidas de seguridad y ayuda psicosocial.

El primer ciclo de Infantil en Andalucía comenzó ayer, el segundo ciclo y Primaria arrancarán el 10, y ESO, Bachillerato y FP, el 15.

Navarra da la bienvenida a sus alumnos de ESO y Bachillerato este viernes y entre hoy y el 8 a los de Infantil, Primaria y FP.

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En Euskadi todas las etapas educativas arrancarán el 7, el mismo día que iniciará Infantil y Primaria en Madrid, donde el resto de las enseñanzas no universitarias empezarán un día después.

Cataluña y Castilla-La Mancha reabrirán sus centros el 8, cuando empezará además Infantil y Primaria de Murcia, Aragón y Cantabria. Un día después, se incorporará ESO y Bachillerato en Cantabria y Aragón y el 10 en Murcia.

Asturias, Galicia, La Rioja y Valencia reciben a sus alumnos el 9 de septiembre, el mismo día que en Castilla y León; en esta comunidad se retomarán las clases de Bachillerato y FP el día 15.

El calendario escolar de Canarias arranca el día 9 para Infantil y Primaria, el 10 para Secundaria y el 11 para Bachillerato y en Extremadura, el curso empieza el día 10 -salvo Bachillerato, que comienza el 11-, al igual que en Baleares.

La vuelta al cole en Ceuta está prevista el 8, entre la incertidumbre de la comunidad educativa por la crisis migratoria, según ha puesto de manifiesto la Junta de Personal Docente no Universitario, que ha reclamado al Ministerio "medidas urgentes" de prevención, protección y apoyo a los centros antes de que se incorporen los alumnos.

Entre sus demandas, la coordinación con el Mando Único, refuerzo de la seguridad en los entornos escolares y de la vigilancia privada, una dotación suficiente de personal de conserjería, la apertura de aulas matinales y vespertinas en todos los centros y la ejecución urgente de los vallados suplementarios.

Asimismo, piden flexibilización de la programación anual, facilitar el teletrabajo y la gratuidad del transporte escolar.

Por su parte, el Gobierno ha destinado 3,2 millones del plan de apoyo a Ceuta para la seguridad policial en los centros y al acompañamiento psicosocial.

La seguridad policial se extenderá las 24 horas de todos los días mientras perdure la crisis; la intervención psicosocial comenzó este jueves y está dirigida a toda comunidad educativa, según el Ministerio.

Este departamento estudia extender el servicio de aula matinal a varios institutos para que los alumnos, especialmente los de los primeros cursos de ESO, puedan acceder antes del horario lectivo a los centros.

Libros, ropa o uniforme y material escolar obligarán a las familias a desembolsar una media de 505 euros por hijo antes incluso de que comiencen las clases, primera factura de un curso cuyo coste medio alcanzará los 2.484 euros por alumno.

Son datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que augura "la vuelta al cole más cara", sin que haya una partida concreta que explique el incremento, pero con un culpable claro: la inflación.

El inicio de curso viene marcado también por las movilizaciones de profesores, que ya mostraron su decepción por el calendario de la ley docente, que bajará las ratios y la jornada lectiva, pero que sigue pendiente en el Congreso.

En Madrid, las educadoras infantiles siguen en huelga. Además, CCOO y UGT han anunciado un paro indefinido del profesorado y personal de la educación pública desde el 14 de octubre y CSIF ha fijado una primera movilización el 16 de septiembre ante el Ministerio de Educación.

En Andalucía habrá un paro el 11 de noviembre y en Cataluña, el día 8, primer día del curso; en las tres provincias valencianas hay programadas manifestaciones el 12 de septiembre.

El informe trienal del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, se publica este martes marcado por la polémica surgida en Cataluña a raíz de un error en la selección de estudiantes para las pruebas, motivo por el que la OCDE descartó sus resultados para la comparativa.

En su anterior edición, reveló una caída en matemáticas y una tendencia descendente en lectura a lo largo de la última década en España. EFE

(foto) (vídeo)

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