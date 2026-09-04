Colapinto: Soy optimista, a ver qué podemos hacer mañana

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Redacción deportes, 4 sep (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que marcó el undécimo tiempo este viernes en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Monza que es "optimista" y que "a ver qué" pueden "lograr" este sábado "en la calificación".

"Ha sido un interesante día de entrenamientos en Monza", declaró Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (Buenos Aires) y que seguirá siendo piloto de Alpine al menos un año más, según se anunció hace dos semanas en el marco del Gran Premio de Países Bajos, donde acabó decimocuarto.

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"La tabla de tiempos ha estado muy ajustada durante todo el día, así que está claro que cualquier pequeña mejora en el coche va a suponer una gran diferencia en nuestro resultado final", comentó el argentino, que es duodécimo en el Mundial, con 19 puntos.

"Tuvimos un buen arranque en la primera sesión con neumáticos medios y estuvimos entre los cinco primeros. Nuestra tanda con neumáticos blandos no fue limpia, tuvimos algunos problemas con el coche", explicó.

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"Tuvimos más dificultades en la segunda sesión de entrenamientos libres. Parecía que me faltaba agarre, especialmente en los vértices de las curvas, así que tenemos que entender por qué pasa esto", señaló Colapinto, cuyo mejor resultado en F1 es el sexto que logró en el pasado Gran Premio de Canadá, el pasado 24 de mayo en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

"Puede que hayan sido las condiciones, ya que ha hecho mucho calor todo el día, así que es importante que aprendamos por qué y veamos qué es lo que está pasando. Soy optimista; veremos a ver qué podemos lograr mañana en la calificación”, añadió el argentino de Alpine este viernes en Monza. EFE

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