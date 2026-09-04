Cataluña cifra en 10.000 los pisos del Plan 50.000 disponibles, con 28.000 más en proceso

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Barcelona, 4 sep (EFE).- La consellera de Territorio, Transición Ecológica y Vivienda de la Generalitat de Cataluña, Sílvia Paneque, ha afirmado este viernes que, del plan para disponer de 50.000 pisos protegidos en 2030, unos 38.000 están "en proyección", de los cuales casi 10.000 están "acabados".

Lo ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio, en la que ha asegurado que, con los solares que se ha podido activar gracias a la colaboración de los ayuntamientos, se tiene en estos momentos "en calendario, en proyección" unas 38.000 viviendas de las 50.000 previstas.

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"¿Y de estos, cuántos están acabados?. Entre las compras de tanteo y retracto, los fondos de emancipación para jóvenes y la construcción de pisos, en estos dos años, prácticamente ya son 10.000 los pisos acabados. Cuando digo acabados, digo con las llaves y familias que puedan acceder", ha explicado la consellera.

El cómputo de la Generalitat incluye mecanismos que no requieren la construcción de una nueva vivienda ni la compra de una ya existente, como es el caso de los fondos de emancipación, que consisten en préstamos a jóvenes para convertir las ya existentes en pisos protegidos a cambio de recibir financiación inicial.

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El llamado Plan 50.000, una iniciativa anunciada por el presidente del Govern, Salvador Illa, en octubre de 2024, es la aportación que hace la Generalitat para alcanzar los objetivos de solidaridad urbana del quinquenio, recogidos en el Plan Territorial Sectorial de la Vivienda de Catalunya (PTSH, en catalán).

Este PTSH es un texto de 500 páginas que se aprobó en octubre de 2024 después de tres años de desarrollo y catorce de retraso, y que emana de una ley de 2007 que establecía la necesidad de un plan territorial para articular las políticas de vivienda. EFE

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