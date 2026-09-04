Baleares exige al Gobierno información del "alto riesgo" de llegada masiva de inmigrantes

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Palma, 4 sep (EFE).- La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, información sobre los informes de "alto riesgo" de llegada masiva de inmigrantes irregulares a los que aludió el líder socialista durante su comparecencia de este jueves en el Congreso.

"¿Por qué se nos está ocultando esta información?", se ha preguntado este viernes Prohens en una comparecencia urgente "ante la trascendencia y relevancia de las informaciones conocidas en las últimas horas".

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La presidenta balear ha recordado que Sánchez, quien señaló que antes de la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta los informes policiales de alerta se referían a entradas marítimas a la Península y Baleares, no solo no le comunicó este riesgo en la reunión que mantuvieron en Palma el 29 de julio, sino que le aseguró que la inmigración irregular en el archipiélago iba a la baja.

Prohens ha remitido una carta al presidente del Gobierno reclamándole información sobre el riesgo de seguridad y las medidas adoptadas para prevenirlo y recordarle sus peticiones de activación de Frontex y refuerzo de los recursos de las fuerzas de seguridad del Estado. EFE

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