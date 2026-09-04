Awa Fam: “Demostramos que competimos como nadie”

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Berlín, 4 sep (EFE).- Tras liderar la victoria de la selección ante Alemania, con 17 puntos y 25 de valoración en el debut mundialista, la pívot Awa Fam aseguró que España demostró que las españolas compiten "como nadie”, este viernes en el Berlín Arena (Alemania).

“Me quedo con que no hemos perdido el control del partido los 40 minutos, las doce hemos estado desde el principio hasta el final concentradas en defensa y en ataque”, dijo ante los medios en zona mixta tras la contundente victoria.

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Fam, que jugó su primer partido en una Copa del Mundo, reflexionó que estaba “un poco nerviosa al principio” porque “nunca habría imaginado” estar en una cita intercontinental, se sacudió la tensión inicial para firmar un gran encuentro del que se llevó el premio a la mejor jugadora.

Para la número tres del Draft, España ya está aquí”, tras superar a las germanas por +30 en un partido en el que el combinado nacional demostró por qué es una de las favoritas a conseguir medalla en este Mundial.

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España no tendrá apenas tiempo de saborear esta victoria ya que mañana, sábado, se enfrenta a Mali a las 11:30 horas en el pabellón Max-Schmeling-Halle de Berlín. EFE

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