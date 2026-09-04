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Asciende a general de la Guardia Civil Antonio Balas, que seguirá en la UCO

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Madrid, 4 sep (EFE).- El Boletín Oficial de Defensa ha publicado este viernes el ascenso a general de la Guardia Civil de Antonio Balas, hasta ahora teniente coronel y jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO, unidad que investiga el caso Koldo y en la que este mando seguirá destinado en comisión.

Aunque el ascenso de Balas está fechado a 31 de agosto, ha sido este viernes cuando el citado boletín publica la orden firmada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y a la que ha tenido acceso EFE.

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"Con la finalidad de mantener los niveles adecuados de seguridad pública y la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos disponibles, se le nombra una comisión de servicio, de carácter no indemnizable, en la misma unidad en la que se encontraba destinado", señala la orden.

El pasado mes de julio, el juez de la Audiencia Nacional que investiga la rama del caso Koldo planteó al jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) que Antonio Balas, al frente de las investigaciones económicas que lleva esta unidad desde 2020, permaneciera en su actual destino pese a su ascenso.

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El juez Ismael Moreno comunicó esta decisión al coronel Pedro Merino Castro, máximo responsable de la UCO, a petición del fiscal de Anticorrupción Luis Pastor, que señalaba el "papel relevante" de Balas en el curso de la investigación en marcha y que, por ello, debía permanecer en su destino "hasta la conclusión de la investigación".

La labor de Balas fue duramente atacada y cuestionada por las defensas en el juicio del caso Koldo en el Tribunal Supremo, pues los informes de la UCO fueron claves en la investigación, como también sucedió con el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y además con la instrucción del procedimiento contra la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

La UCO también investiga la presunta trama liderada por la exmilitante socialista Leire Díez para desestabilizar causas judiciales y los supuestos amaños en adjudicaciones de obra pública donde está investigado el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Según la orden publicada este viernes, el cese de la comisión por la que Balas seguirá destinado en la UCO "se producirá al desaparecer las causas que la motivan, se incorpore el adjudicatario de la vacante, obtenga destino o al cumplirse el plazo máximo establecido". EFE

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