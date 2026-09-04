Antonio Martínez (Porto): "Este año somos un equipo joven, con más ilusión"

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Vigo, 4 sep (EFE).- El extremo derecho Antonio Martínez, jugador del FC Porto, destacó “la buena imagen” que ofreció su equipo ante el Barça pese a no lograr el pase a la final de la Supercopa Ibérica que se disputa en Vigo.

“Veníamos aquí a plantarle cara al Barça. Sabemos que es un equipo muy fuerte, pero este año nos hemos preparado muy bien, con una pretemporada muy dura. Creo que estamos listos para empezar la Liga y la Liga de Campeones. Estamos con muchas ganas de todo”, comentó a los periodistas tras el encuentro.

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El Jugador leonés, que llegó al Porto en el verano de 2026, avaló la revolución en la plantilla que ha hecho su equipo con la llegada de Carlos Martingo a su banquillo.

“Este año somos un equipo más joven y por ahí quizá estamos mostrando más ilusión y más actitud, creo que es algo que nos va a venir muy bien esta temporada”, indicó Martínez, que lamentó las numerosas pérdidas de balón de su equipo durante el choque.

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“Nosotros queremos jugar con mucho ritmo y algunos errores técnicos nos han perjudicado porque ellos los han castigado con goles fáciles. Son errores que tenemos que mejorar, pero creo que estamos en el buen camino”, concluyó. EFE

dmg/jl