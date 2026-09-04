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Alcaraz bromea sobre su cambio de camiseta: "Enseñé demasiado los pezones"

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Nueva York, 4 sep (EFE).- El tenista español Carlos Alcaraz bromeó este miércoles sobre su decisión de cambiar de indumentaria y añadir una segunda camiseta a su equipación en el Abierto de Estados Unidos, tras el revuelo mediático causado en sus partidos anteriores por mostrar el pezón, y aseguró que fue una decisión estrictamente personal para sentirse "muy cómodo" en la pista.

"Creo que enseñé demasiado los pezones -dijo el tenista de 23 años entre risas-. Sentí que los podía esconder durante al menos un mes, un mes y medio... Ojalá no vuelvan a salir", dijo en una rueda de prensa.

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Alcaraz acaparó la atención de las redes sociales no solo por su esperado regreso tras una persistente lesión de muñeca, sino por su atuendo.

En sus juegos en el Grand Slam neoyorquino, el tenista español lució una camiseta marrón sin mangas fruto una la colaboración con la marca Cactus Jack de Nike, del artista Travis Scott.

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El corte de la prenda no cubría completamente su torso, lo que provocó que se le escapara un pezón durante los partidos, un momento que se hizo viral tras ser difundido en vídeo por la cadena ESPN.

El español descartó que el cambio de atuendo respondiera a una exigencia de su principal patrocinador deportivo para mantenerle más cubierto. "No, fue decisión mía. Fue mi decisión", sentenció Alcaraz.

"No me importaría tener que volver a jugar así, pero si podemos evitarlo, creo que es mejor", añadió. EFE

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