Airbus y sindicatos llegan a una propuesta de entendimiento que llevarán a referéndum

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Madrid, 4 sep (EFE).- Airbus ha anunciado este viernes que la empresa y los representantes sindicales de ATP, CCOO, SIPA y UGT -que suman el 88 % de los representantes sindicales en la compañía- han llegado a una propuesta de entendimiento, facilitada y apoyada por el Ministerio de Industria.

Ello, ha apuntado el fabricante aeronáutico en un comunicado, permite alcanzar el consenso necesario para someter esta propuesta a referéndum entre todos sus empleados.

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En concreto, y tras haberse acordado por las partes, se ha decidido someter esta propuesta de entendimiento a referéndum vinculante a todos los empleados de Airbus en España en septiembre.

Con ello se busca que tengan tiempo para "comprender" el contenido de la propuesta.

Según Airbus, la propuesta de entendimiento define una solución equilibrada al conflicto que permite proteger la estabilidad de la empresa, el bienestar y la seguridad de todos los empleados, y el futuro de la actividad industrial en España.

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"La propuesta incorpora mejoras finales y aclaraciones específicas. Es una propuesta que mejora las condiciones al tiempo que garantiza que Airbus en España mantiene una posición fuerte y competitiva", ha insistido.

Este mismo viernes el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha mantenido en la sede del ministerio una reunión con Airbus y representantes sindicales para acercar posturas.

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La reunión entre Hereu y los trabajadores de Airbus se produce después de que el fabricante aeronáutico haya cerrado este jueves la segunda mesa de mediación en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).

La huelga en Airbus arrancó el 1 de julio con la denuncia de recortes en el teletrabajo y la pérdida de poder adquisitivo como los dos principales detonantes del malestar entre la plantilla.

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Desde CGT han apuntado que la reunión de hoy no cuenta con la presencia de ellos ni de ÚTIL "de forma deliberada" y que "el gobierno más progresista de la historia acaba de traicionar a los trabajadores de Airbus".

Por su parte, UGT FICA Cádiz ha pedido a la dirección de Airbus que abandone "cualquier estrategia dirigida a dividir a las plantillas y permita avanzar hacia una solución al conflicto".

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Mientras tanto, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha advertido de que la huelga que mantienen los trabajadores de Airbus para reclamar diversas mejoras puede tener "consecuencias muy graves para el empleo" en un sector que es "estratégico" para la comunidad.

La consejera, en un audio enviado a los medios de comunicación, ha explicado que del sector aeronáutico dependen hasta 4.000 empleos directos entre las provincias de Sevilla y Cádiz, a los que se suman otros 15.000 indirectos. EFECOM

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