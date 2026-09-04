Espana agencias

Airbus y sindicatos llegan a una propuesta de entendimiento que llevarán a referéndum

Guardar

Madrid, 4 sep (EFE).- Airbus ha anunciado este viernes que la empresa y los representantes sindicales de ATP, CCOO, SIPA y UGT -que suman el 88 % de los representantes sindicales en la compañía- han llegado a una propuesta de entendimiento, facilitada y apoyada por el Ministerio de Industria.

Ello, ha apuntado el fabricante aeronáutico en un comunicado, permite alcanzar el consenso necesario para someter esta propuesta a referéndum entre todos sus empleados.

PUBLICIDAD

En concreto, y tras haberse acordado por las partes, se ha decidido someter esta propuesta de entendimiento a referéndum vinculante a todos los empleados de Airbus en España en septiembre.

Con ello se busca que tengan tiempo para "comprender" el contenido de la propuesta.

Según Airbus, la propuesta de entendimiento define una solución equilibrada al conflicto que permite proteger la estabilidad de la empresa, el bienestar y la seguridad de todos los empleados, y el futuro de la actividad industrial en España.

PUBLICIDAD

"La propuesta incorpora mejoras finales y aclaraciones específicas. Es una propuesta que mejora las condiciones al tiempo que garantiza que Airbus en España mantiene una posición fuerte y competitiva", ha insistido.

Este mismo viernes el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha mantenido en la sede del ministerio una reunión con Airbus y representantes sindicales para acercar posturas.

La reunión entre Hereu y los trabajadores de Airbus se produce después de que el fabricante aeronáutico haya cerrado este jueves la segunda mesa de mediación en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).

La huelga en Airbus arrancó el 1 de julio con la denuncia de recortes en el teletrabajo y la pérdida de poder adquisitivo como los dos principales detonantes del malestar entre la plantilla.

Desde CGT han apuntado que la reunión de hoy no cuenta con la presencia de ellos ni de ÚTIL "de forma deliberada" y que "el gobierno más progresista de la historia acaba de traicionar a los trabajadores de Airbus".

Por su parte, UGT FICA Cádiz ha pedido a la dirección de Airbus que abandone "cualquier estrategia dirigida a dividir a las plantillas y permita avanzar hacia una solución al conflicto".

Mientras tanto, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha advertido de que la huelga que mantienen los trabajadores de Airbus para reclamar diversas mejoras puede tener "consecuencias muy graves para el empleo" en un sector que es "estratégico" para la comunidad.

La consejera, en un audio enviado a los medios de comunicación, ha explicado que del sector aeronáutico dependen hasta 4.000 empleos directos entre las provincias de Sevilla y Cádiz, a los que se suman otros 15.000 indirectos. EFECOM

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Adiós al periodo de prueba de más de seis meses, salvo excepciones: el Gobierno endurece las condiciones para las empresas

El nuevo decreto obliga a detallar en los contratos las condiciones para superar el medio año y amplía el derecho de los trabajadores a conocer sus horarios, salarios y hasta el funcionamiento de los algoritmos que toman decisiones laborales

Adiós al periodo de prueba de más de seis meses, salvo excepciones: el Gobierno endurece las condiciones para las empresas

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 4 septiembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 4 septiembre

El Gobierno aprueba el modelo de financiación autonómica con dos comunidades del PSOE en contra: rechazo de Castilla-La Mancha y Asturias y apoyo de Cataluña y Canarias

La norma aún necesita una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, pero a día de hoy no la tiene

El Gobierno aprueba el modelo de financiación autonómica con dos comunidades del PSOE en contra: rechazo de Castilla-La Mancha y Asturias y apoyo de Cataluña y Canarias

El primer rascacielos de Europa cambia de manos: Telefónica vende su histórica sede en Gran Vía por 200 millones

La operadora se desprende del emblemático edificio, construido entre 1926 y 1929, en una operación con la sociedad del empresario murciano Tomás Olivo, que conservará el Espacio Movistar y la Fundación Telefónica

El primer rascacielos de Europa cambia de manos: Telefónica vende su histórica sede en Gran Vía por 200 millones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aldama pide vender por su cuenta sus 13 coches incautados entre Ferrari y Land Rover: Hacienda los valora en 635.700 euros y él cree que puede sacarles más dinero

Aldama pide vender por su cuenta sus 13 coches incautados entre Ferrari y Land Rover: Hacienda los valora en 635.700 euros y él cree que puede sacarles más dinero

La Audiencia Nacional defiende a la jueza de la crisis de Ceuta frente a Marlaska: “Está actuando en defensa del interés general de España”

Qué ver en un día en las Islas Cíes: guía práctica para aprovechar al máximo la visita

Antonio Balas asciende tras la firma de Margarita Robles y continuará en la UCO a través de una comisión de servicio

Esto dicen las últimas pruebas de seguridad Euro NCAP: tres coches chinos consiguen la máxima puntuación por encima del Cupra Raval

ECONOMÍA

Montse Escobar, psicóloga: “El problema de las batallas del aura está en que el joven crea que su valor depende de la puntuación de los demás”

Montse Escobar, psicóloga: “El problema de las batallas del aura está en que el joven crea que su valor depende de la puntuación de los demás”

Adiós al periodo de prueba de más de seis meses, salvo excepciones: el Gobierno endurece las condiciones para las empresas

El Gobierno aprueba el modelo de financiación autonómica con dos comunidades del PSOE en contra: rechazo de Castilla-La Mancha y Asturias y apoyo de Cataluña y Canarias

El primer rascacielos de Europa cambia de manos: Telefónica vende su histórica sede en Gran Vía por 200 millones

Las autonomías del PP no secundan el boicot de Ayuso y acuden a la votación para la reforma de la financiación autonómica

DEPORTES

Marcos Llorente se retira de la selección española tras 27 partidos y cero goles: así ha sido su trayectoria con La Roja

Marcos Llorente se retira de la selección española tras 27 partidos y cero goles: así ha sido su trayectoria con La Roja

Pablo Laíño, el vicepresidente “friki” del Ourense CF con solo 21 años: “Se ha convertido como en un hijo para mí”

La edad ya no perdona en el fútbol: por qué cada vez cuesta más encontrar equipo a las leyendas

Perico Delgado, ganador de la Vuelta España, cuenta cómo se preparaba para competir: “Esto lo haces ahora y te echan”

Marcos Llorente anuncia que deja la selección española: “Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia”