Espana agencias

A prisión 3 de los 5 detenidos de un grupo dedicado al tráfico de drogas a gran escala

Guardar

València, 4 sep (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas a gran escala en la Comunitat Valenciana y ha detenido, en diferentes localidades del territorio nacional, a cinco personas, tres de las cuales ya han ingresado en prisión.

La investigación comenzó el pasado mes de marzo, cuando los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana tuvieron conocimiento de que un hombre podría estar dedicándose junto a otras personas al tráfico de cocaína y hachís a gran escala.

PUBLICIDAD

La droga era trasladada desde distintos puntos del campo de Gibraltar hasta otras provincias del territorio nacional, ha informado la Policía en un comunicado.

Los agentes, en colaboración con los Grupos de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco) de la Comisaría General de Policía Judicial, llevaron a cabo las primeras pesquisas de manera conjunta y constataron que los sospechosos conformaban un grupo criminal dedicado a la adquisición y distribución de cocaína y hachís en la Comunitat Valenciana.

PUBLICIDAD

Para llevar a cabo sus actividades delictivas, los autores utilizaban numerosos vehículos, tanto propios como de alquiler, en los que transportaban la droga de un punto a otro oculta en 'caletas', habitáculos creados en diferentes lugares del interior de los vehículos para ocultar la droga y otros elementos relacionados con dicha actividad.

Además, los policías comprobaron que dicha organización estaba compuesta por personas cuyos roles estaban perfectamente repartidos, realizaban numerosos cambios de vehículos que ocultaban en diversos lugares y efectuaban maniobras evasivas y de contra vigilancia durante sus trayectos como medidas de seguridad.

En el marco de la investigación los agentes llevaron a cabo una primera detención que tuvo lugar cerca de un municipio sevillano, cuando dos de los sospechosos, identificados como los principales responsables de la organización, transportaban por carretera 149 kilogramos de hachís ocultos en dos vehículos "caleteados".

Posteriormente, los policías solicitaron diversos mandamientos judiciales para practicar ocho registros domiciliarios en viviendas situadas en distintos municipios de la provincia de Valencia, en los que se produjeron tres detenciones más del resto de componentes de la organización criminal.

En estos registros, se intervinieron numerosos efectos relacionados con la actividad investigada, tales como teléfonos móviles, básculas y útiles para el tráfico de drogas, un cuchillo, varias máquinas de contar billetes, un detector de radio balizas, 25 gramos de sustancia estupefaciente tipo MDMA, 63.735 euros en efectivo y siete vehículos.

De los cinco detenidos, uno con antecedentes policiales, tres han ingresado en prisión provisional, según las fuentes policiales, que añaden que no se descartan más detenciones. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Indignación en las redes por las imágenes de maltrato animal en Ceuta: migrantes dañan patos, ocas y delfines

Varias asociaciones han denunciado los hechos ante la Guardia Civil y piden identificar a los maltratadores

Indignación en las redes por las imágenes de maltrato animal en Ceuta: migrantes dañan patos, ocas y delfines

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Hilo de oro y piezas de marfil de elefante: los secretos de una condesa del siglo XVII para conservar sus dientes

Un grupo de arqueólogos descubrió el remedio dental de esta aristócrata francesa

Hilo de oro y piezas de marfil de elefante: los secretos de una condesa del siglo XVII para conservar sus dientes

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Aldama pide vender por su cuenta sus 13 coches incautados entre Ferrari y Land Rover: Hacienda los valora en 635.700 euros y él cree que puede sacarles más dinero

La petición llega mientras la Audiencia Nacional estudia la subasta electrónica de un Ferrari F12 tasado en 241.613 euros, que podría adjudicarse desde 120.806,50 euros, y de tres Land Rover valorados en conjunto en cerca de 200.000 euros

Aldama pide vender por su cuenta sus 13 coches incautados entre Ferrari y Land Rover: Hacienda los valora en 635.700 euros y él cree que puede sacarles más dinero
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aldama pide vender por su cuenta sus 13 coches incautados entre Ferrari y Land Rover: Hacienda los valora en 635.700 euros y él cree que puede sacarles más dinero

Aldama pide vender por su cuenta sus 13 coches incautados entre Ferrari y Land Rover: Hacienda los valora en 635.700 euros y él cree que puede sacarles más dinero

La Audiencia Nacional defiende a la jueza de la crisis de Ceuta frente a Marlaska: “Está actuando en defensa del interés general de España”

Qué ver en un día en las Islas Cíes: guía práctica para aprovechar al máximo la visita

Antonio Balas asciende tras la firma de Margarita Robles y continuará en la UCO a través de una comisión de servicio

Esto dicen las últimas pruebas de seguridad Euro NCAP: tres coches chinos consiguen la máxima puntuación por encima del Cupra Raval

ECONOMÍA

Las autonomías del PP no secundan el boicot de Ayuso y acuden a la votación para la reforma de la financiación autonómica

Las autonomías del PP no secundan el boicot de Ayuso y acuden a la votación para la reforma de la financiación autonómica

Tengo un Seat: qué pasa con mi garantía si la marca desaparece

El nuevo plan de ajuste del Grupo Volkswagen deja en el aire el futuro de Seat: la marca podría desaparecer antes de 2030

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 4 de septiembre

Las hipotecas fijas arrasan a pesar de su subida: el 91% de compradores las eligen mientras las variables desaparecen del mercado

DEPORTES

Marcos Llorente se retira de la selección española tras 27 partidos y cero goles: así ha sido su trayectoria con La Roja

Marcos Llorente se retira de la selección española tras 27 partidos y cero goles: así ha sido su trayectoria con La Roja

Pablo Laíño, el vicepresidente “friki” del Ourense CF con solo 21 años: “Se ha convertido como en un hijo para mí”

La edad ya no perdona en el fútbol: por qué cada vez cuesta más encontrar equipo a las leyendas

Perico Delgado, ganador de la Vuelta España, cuenta cómo se preparaba para competir: “Esto lo haces ahora y te echan”

Marcos Llorente anuncia que deja la selección española: “Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia”