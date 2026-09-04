A prisión 3 de los 5 detenidos de un grupo dedicado al tráfico de drogas a gran escala

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València, 4 sep (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas a gran escala en la Comunitat Valenciana y ha detenido, en diferentes localidades del territorio nacional, a cinco personas, tres de las cuales ya han ingresado en prisión.

La investigación comenzó el pasado mes de marzo, cuando los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana tuvieron conocimiento de que un hombre podría estar dedicándose junto a otras personas al tráfico de cocaína y hachís a gran escala.

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La droga era trasladada desde distintos puntos del campo de Gibraltar hasta otras provincias del territorio nacional, ha informado la Policía en un comunicado.

Los agentes, en colaboración con los Grupos de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco) de la Comisaría General de Policía Judicial, llevaron a cabo las primeras pesquisas de manera conjunta y constataron que los sospechosos conformaban un grupo criminal dedicado a la adquisición y distribución de cocaína y hachís en la Comunitat Valenciana.

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Para llevar a cabo sus actividades delictivas, los autores utilizaban numerosos vehículos, tanto propios como de alquiler, en los que transportaban la droga de un punto a otro oculta en 'caletas', habitáculos creados en diferentes lugares del interior de los vehículos para ocultar la droga y otros elementos relacionados con dicha actividad.

Además, los policías comprobaron que dicha organización estaba compuesta por personas cuyos roles estaban perfectamente repartidos, realizaban numerosos cambios de vehículos que ocultaban en diversos lugares y efectuaban maniobras evasivas y de contra vigilancia durante sus trayectos como medidas de seguridad.

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En el marco de la investigación los agentes llevaron a cabo una primera detención que tuvo lugar cerca de un municipio sevillano, cuando dos de los sospechosos, identificados como los principales responsables de la organización, transportaban por carretera 149 kilogramos de hachís ocultos en dos vehículos "caleteados".

Posteriormente, los policías solicitaron diversos mandamientos judiciales para practicar ocho registros domiciliarios en viviendas situadas en distintos municipios de la provincia de Valencia, en los que se produjeron tres detenciones más del resto de componentes de la organización criminal.

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En estos registros, se intervinieron numerosos efectos relacionados con la actividad investigada, tales como teléfonos móviles, básculas y útiles para el tráfico de drogas, un cuchillo, varias máquinas de contar billetes, un detector de radio balizas, 25 gramos de sustancia estupefaciente tipo MDMA, 63.735 euros en efectivo y siete vehículos.

De los cinco detenidos, uno con antecedentes policiales, tres han ingresado en prisión provisional, según las fuentes policiales, que añaden que no se descartan más detenciones. EFE

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